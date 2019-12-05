Vì con trai vay nặng lãi, gia đình bị "khủng bố" liên tục nên người cha buồn lòng, treo cổ tự tử. Khi mọi người phát hiện và đưa xuống thì nạn nhân đã tử vong.

Mới đây, Công an quận 6, TP. HCM xác nhận vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến ông H.K.H (sinh năm 1958, ngụ đường Bình Tây, phường 1, quận 6, TP. HCM) treo cổ tự tử.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 4/12, người dân sống trong hẻm 99, đường Bình Tây thì thấy nhà ông H. khép cửa hờ. Nhìn vào bên trong, hàng xóm phát hiện ông H. treo lơ lửng trên một sợi dây dù ở giữa nhà nên hô hoán. Khi mọi người vào trong, cắt dây đưa xuống thì nạn nhân đã tử vong. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nghi vấn cha treo cổ tự tử vì con trai vay nặng lãi - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Kinh tế đô thị, cách đây ít ngày nạn nhân có đi uống cà phê với vài người bạn và tâm sự còn nợ trên trăm triệu đồng. Đến chiều 4/12 thì xảy ra sự việc đau lòng. Được biết, trước đó con trai ông H. nợ tiền của băng nhóm cho vay nặng lãi nên căn nhà hay bị kẻ xấu tạt sơn hoặc ném chất bẩn vào cửa. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ việc đau lòng vì vướng vào tín dụng đen. Cách đây không lâu, tại An Giang cũng vừa xảy ra trường hợp nam thanh niên treo cổ tự tử nghi do liên quan đến vay tiêu dùng lãi suất cao.

Cụ thể, vào ngày 7/11, người dân phát hiện anh N.M.C (31 tuổi, ngụ ấp Bình Yên, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) treo cổ tự sát.

Nam thanh niên vì liên tục bị khủng bố sau khi vay nặng lãi đã tìm đến cái chết - Ảnh: Internet

Khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra thì phát hiện 2 bản hợp đồng vay tiêu dùng của 2 tổ chức tài chính với lãi suất lên đến 47% 1 năm. Trước đó, anh C. liên tục bị khủng bố điện thoại, phải mượn tiền người thân để trả nợ.

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