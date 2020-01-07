Người dân địa phương phát hiện bé gái 8 tuổi chết trên sân nhà, ở gần đó mẹ của bé cũng treo cổ tử vong. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Phát hiện con gái 8 tuổi chết ngoài sân, mẹ treo cổ tử vong

Mới đây trên địa bàn xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xảy ra án mạng đau lòng khiến 2 mẹ con tử vong. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin trên Báo Nghệ An, khoảng 5 giờ sáng 7/1, người dân địa phương bất ngờ phát hiện bé H. (8 tuổi) nằm bất tỉnh trên sân nhà, qua kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong. Ở gần hiện trường, chị P. (46 tuổi, mẹ em H.) cũng được phát hiện treo cổ tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra xác minh vụ việc.

Người dân địa phương cho biết, trước khi sự việc xảy ra khoảng 1 ngày, vợ chồng chị P. xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Nghệ An

Cha giết con trai 5 tuổi rồi treo cổ tự tử ở Sài Gòn

Khoảng 15 giờ ngày 27/8/2019, người dân sống trong khu trọ trên đường số 13, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức phát hiện anh B. (31 tuổi) chết trong tư thế treo cổ trong phòng trọ. Con trai anh B. (khoảng 5 tuổi) thì tử vong trên tấm nệm bên cạnh.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ cha giết con trai 5 tuổi rồi treo cổ tự tử ở Sài Gòn - Ảnh: Internet

Người dân xung quanh cho biết vợ chồng anh B. chuyển tới đây ở được gần 1 năm. Tuy nhiên do mâu thuẫn vợ chồng, vợ anh B. bỏ đi cách đây 3 tháng. Trong sinh hoạt thường ngày, anh B. sống hòa thuận, chưa xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm.

Sáng hôm xảy ra sự việc, có người còn thấy cha con anh B. ăn sáng trước cổng. Vụ việc đau lòng khiến mọi người không khỏi xót xa. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định người cha sát hại con trai rồi tự vẫn.

Vợ bỏ về quê sau cơn cãi vã, quay lại nhà thì phát hiện chồng treo cổ tử vong Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ đưa con gái về quê. Tuy nhiên khi quay trở lại phòng trọ thì bàng hoàng phát hiện chồng đã treo cổ tử vong.

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