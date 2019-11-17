Liên quan đến vụ 3 cha con treo cổ tử vong ở Tuyên Quang, cơ quan công an phát hiện trên tường nhà nạn nhân có nhiều dòng chữ hé lộ nguyên nhân sự việc.

Mới đây, tại xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) xảy ra vụ 3 cha con treo cổ tử vong khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, trưa 16/11, người dân xã Mỹ Bằng phát hiện anh Tráng Hoàng Nam (25 tuổi, người dân tộc Mông) chết trong tư thế treo cổ cùng con trai 4 tuổi và con gái 5 tuổi.

Tối cùng ngày, gia đình đã tổ chức hậu sự cho 2 cháu bé. Sáng nay, mọi người tiếp tục làm thủ tục mai táng cho anh Nam theo phong tục địa phương.

Người thân khóc ngất bên thi thể các nạn nhân - Ảnh: Dân Trí

Theo chính quyền địa phương, anh Nam ở địa phương làm nông nghiệp, ở với hai đứa con bé. Vợ anh làm công nhân tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Hiện người vợ vẫn chưa về nhà.

Người dân sinh sống trong khu vực cho biết, thời gian gần đây, vợ chồng anh Nam thường xuyên xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Vợ anh Nam bỏ đi làm công nhân tại một khu công nghiệp, còn người đàn ông này ở nhà chăm sóc hai con nhỏ và làm thợ xây, làm ruộng.

Dân Trí đưa tin, khi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường phát hiện nhiều dòng chữ anh Nam để lại trên tường với nội dung hận vợ. Chính quyền xã hiện vẫn chưa liên lạc được với người vợ.

Công an huyện Mỹ Bằng đang phối hợp các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng.

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