Hôm nay (23/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang phối hợp với Công an huyện Ba Tri xác minh làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi tự tử xảy ra tại xã An Thủy, huyện Ba Tri.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 30 rạng sáng nay, anh T. nghe tiếng chó sủa nên thức dậy kiểm tra xung quanh nhà. Anh T. bàng hoàng phát hiện anh trai ruột là Trần Văn Tâm (34 tuổi, ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri) treo cổ tử vong trên cây xoài cách nhà khoảng 5 mét. Còn chị Phạm Thị Hồng Nhung (33 tuổi, vợ anh Tâm) thì chết trong phòng ngủ.