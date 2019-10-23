Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 30 rạng sáng nay, anh T. nghe tiếng chó sủa nên thức dậy kiểm tra xung quanh nhà. Anh T. bàng hoàng phát hiện anh trai ruột là Trần Văn Tâm (34 tuổi, ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri) treo cổ tử vong trên cây xoài cách nhà khoảng 5 mét. Còn chị Phạm Thị Hồng Nhung (33 tuổi, vợ anh Tâm) thì chết trong phòng ngủ.

Hôm nay (23/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang phối hợp với Công an huyện Ba Tri xác minh làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi tự tử xảy ra tại xã An Thủy, huyện Ba Tri.

Theo Pháp Luật TP.HCM, cách đây nửa tháng, chị Nhung xảy ra mâu thuẫn với chồng nên dẫn hai con nhỏ lên tỉnh Lâm Đồng để sinh sống. Đến ngày 22/10, chị Nhung trở về nhà để làm thủ tục chuyển trường cho con, đến tối thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Ba Tri và Công an tỉnh Bến Tre nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Mới đây, tại ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cũng xảy ra vụ chồng giết vợ rồi tự tử gây xôn xao dư luận địa phương.

Sáng 20/10, anh T.V.T. (ngụ xã Hồ Thị Kỷ) biết vợ là chị S.T.P. mới bán mảnh đất được 45 triệu đồng nên xin 5 triệu đồng để đi làm các giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, chị P. không cho vì sợ chồng mang tiền đi bài bạc. Tức giận, anh T. cầm dao đâm vợ 11 nhát liên tiếp khiến chị P. tử vong, theo Người Đưa Tin.

Gây án xong, anh T. uống thuốc diệt chuột rồi tự đâm dao vào ngực mình tự tử. Người dân phát hiện đã đưa anh T. vào Trung tâm Y tế huyện Thới Bình cấp cứu. Vì tình trạng quá nặng nên bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Hiện nghi can đang nằm viện điều trị dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể chị P. về cho gia đình lo hậu sự.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng anh T. chung sống đã được 27 năm nhưng không đăng ký kết hôn.

Khoảng 1 năm trở lại đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Nguyên nhân là do chị P. cho rằng chồng đam mê cờ bạc. Sau đó chị P. quyết định đưa hai đứa con lên Bình Dương làm thuê kiếm sống.

Mới đây, anh T. bị công an tạm giữ vì nghi ngờ ăn cắp máy nổ của người hàng xóm. Chị P. cùng 2 con bắt xe tức tốc về quê để bảo lãnh chồng. Không bao lâu sau thì xảy ra vụ việc giết người.