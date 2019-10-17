Cuồng ghen, chồng dùng dao chém vợ rồi tự tử

Xã hội 17/10/2019 15:23

Mâu thuẫn ghen tuông, người chồng giết vợ rồi tự tử. Phát hiện sự việc, hàng xóm đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Mới đây, tại thôn 10, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ chồng giết vợ rồi tự tử khiến người dân địa phương bàng hoàng. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng nay (17/10) ông Lê Bá Xuân (SN 1960) đã dùng dao chém vợ là bà Phạm Thị Kim (SN 1965) nhiều nhát khiến nạn nhân gục trên vũng máu.

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Chồng giết vợ rồi tự tử ở Thanh Hóa - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi vợ nằm im, hoàn toàn bất động thì ông Xuân mới dừng lại và dùng chính con dao đó cắt cổ mình tự tử. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa hai vợ chồng nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo lời một số hàng xóm chia sẻ trên tờ Công Lý, bà Kim vừa về nước sau khi đi xuất khẩu lao động. Do ông Xuân ghen tuông nên đã xảy ra sự việc đau lòng trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.

Tháng 9 vừa qua, tại Gia Lai cũng xảy ra vụ chồng giết vợ rồi tự tử vì ghen tuông. Tối 2/9, Lê Văn Khánh (SN 1979, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và vợ là chị Hồ Thị Tâm (SN 1985) xảy ra mâu thuẫn.

Khánh xô xát, giật điện thoại của vợ rồi ra tay hành hung. Thấy bố mẹ cãi nhau, cháu H. (SN 2008) và N. (SN 2012) chạy vào can ngăn. Khi Khánh dùng dao dọa chém thì chị Tâm dắt 2 con sang nhà hàng xóm lánh tạm.

Sau đó Khánh qua xin lỗi và đưa vợ con về nhà. Chị Tâm cùng hai con ngủ trong phòng ngủ, còn Khánh ngủ ở phòng khác gần bếp. 

Đến khoảng 6 giờ sáng 3/9, cháu H. nghe tiếng cha gọi nên đi xuống nhà bếp. Lúc này Khánh đang nằm dưới nền đất, trên người có nhiều vết thương. Cháu bé lập tức gọi hàng xóm qua cứu giúp. Sau đó người dân tiếp tục phát hiện chị Tâm nằm chết trong phòng tắm với nhiều vết thương vùng cổ và lưng nên trình báo công an.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt bảo vệ khám nghiệm hiện trường, đưa Khánh vào bệnh viện cấp cứu. Do được phát hiện kịp thời nên Khánh đã qua cơn nguy kịch. Sau khi tỉnh lại, Khánh đã thừa nhận hành vi giết vợ.

Do Khánh hay uống rượu, ghen tuông nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng 3/9, do nghi ngờ chị Tâm ngoại tình, Khánh dùng dao trong bếp giết vợ rồi tự tử.

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