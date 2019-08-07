Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ án chồng giết vợ vì ghen tuông. Cặp vợ chồng chỉ mới cưới được vài tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang tạm giữ đối tượng Lý Thanh Long (SN 1993, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết vợ vì ghen tuông. Nạn nhân là chị H.T.T. (SN 1993, ngụ tỉnh Bến Tre). Theo thông tin ban đầu, sau một thời gian yêu đương, Long và chị T. tổ chức đám cưới vào đầu năm 2019 nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau đó, hai người thuê phòng trọ ở đường Lê Quý Đôn, phường 12, quận Phú Nhuận để sống chung. Thời gian gần đây, cặp đôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Long dọn ra ngoài.

Tối 5/8 vừa qua, Long chạy xe máy về nhà để trả cho chị T. thì cả hai lại xảy ra cãi vã. Đúng lúc này, chị T. nhận được điện thoại của một người đàn ông nên ra ngoài nghe. Nghĩ chị T. có người đàn ông khác nên Long nổi cơn ghen tuông. Lời qua tiếng lại, Long bóp cổ chị T. đến bất tỉnh.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ chồng giết vợ vì ghen tuông - Ảnh minh họa: Internet Tưởng vợ chỉ ngất xỉu nên Long vẫn nằm trong phòng trọ. Ít phút sau, Long kiểm tra thì phát hiện chị T. đã tắt thở. Trong cơn hoảng loạn, Long dùng chăn trùm lên người vợ và lấy dao tự rạch tay mình nhằm tự tử nhưng bất thành. Sau đó, Long gọi điện cho người thân kể lại sự việc và nhờ báo công an.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phá cửa bắt giữ Long, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cách đây ít ngày, tại Long An cũng xảy ra vụ giết vợ sắp cưới vì ghen tuông thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Được (SN 1999, ngụ xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, Long An) và chị Lê Kim Diệu (SN 2001, ngụ khu dân cư Kiến Bình) có quan hệ yêu đương nam nữ, cùng làm công nhân trên địa bàn huyện. Khoảng 13 giờ ngày 31/7, Được chạy xe máy đến gặp bạn gái để bàn bạc chuyện kết hôn. Lúc này, cả nhà Diệu đã đi vắng hết, chỉ còn đôi nam nữ ngồi chơi tại phòng khách giữa nhà. Khi đang nói chuyện, điện thoại Diệu có tin nhắn nên cô ra ngoài trả lời rồi quay vào. Nghi ngờ bạn gái có người đàn ông khác nên phải nhắn tin lén lút, Được nổi cơn ghen và cãi vã lớn tiếng với Diệu. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Được dùng đoạn dây dù siết cổ Diệu tử vong, sau đó chạy xe máy rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Bà Hằng (mẹ Diệu) đi làm về phát hiện con gái tử vong nên báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân tử vong do ngạt thở. Đến tối cùng ngày, Được đã đến trụ sở Công an huyện Bến Lức đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi giết người.

Vì tin nhắn lạ, nam thanh niên giết người yêu khi đang bàn chuyện đám cưới Đang bàn chuyện đám cưới, Nguyễn Văn Được ở Long An ra tay giết người yêu vì ghen tuông. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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