Không ngủ được vì người mẹ cứ la hét, chửi bới trong đêm, Y Thưa Niê đã dùng thắt lưng sát hại mẹ ruột.

Hôm nay (25/7), TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Y Thưa Niê (SN 1999, trú ở buôn Tơng Sing, xã EaĐar, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người. Vụ án con giết mẹ ở Đắk Lắk từng khiến dư luận xã hội rúng động.

Theo cáo trạng, Y Thưa sống với mẹ ruột là bà H’Niêr Niê (SN 1972). Bà H’Niêr bị khuyết tật về thần kinh, tâm thần mức độ nặng nên hàng ngày thường xuyên chửi mắng, la hét.

Bị cáo Y Thưa Niê bị tuyên phạt 20 năm tù về hành vi sát hại mẹ đẻ - Ảnh: PLO

Tối 24/1/2019, Y Thưa đi chơi về rồi lên giường đi ngủ nhưng bà H’Niêr lớn tiếng la hét khiến nam thanh niên không ngủ được. Bực tức, Y Thưa lấy sợi dây thắt lưng đánh và siết cổ mẹ đến chết.

Sáng hôm sau, bà ngoại của Y Thưa sang nhà thì phát hiện con gái mình đã tử vong nên trình báo công an.

Chiều cùng ngày, Y Thưa đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào tình tiết của vụ án cùng lời khai của bị cáo, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Y Thưa Niê 20 năm tù về tội giết người.

Cách đây không lâu, vụ con giết cha ở Quảng Ngãi cũng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo điều tra, vào sáng 15/7, sau khi đi nhậu về Đinh Văn Yết (29 tuổi, ngụ huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra tranh cãi với cha ruột là ông Đinh Văn Đúc (58 tuổi). Nguyên nhân vì ông Đúc la mắng Yết vì cho rằng con trai suốt ngày rượu chè say xỉn, không chịu làm ăn.

Sau đó ông Đúc đi có việc bên hàng xóm. Yết biết được nên chặn đường xô ngã ông Đúc rồi xông vào bóp cổ cha. Nạn nhân cố vùng thoát nhưng bị con trai cầm thanh gỗ chẹn vào cổ đến khi tắc thở.

Phát hiện sự việc, người thân đã bắt giữ Yết giao cho công an xử lý. Tại cơ quan điều tra, Yết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng gây án trong lúc không tỉnh táo vì say rượu.

Chân dung nghịch tử bóp cổ cha tử vong vì bị la mắng chuyện nhậu nhẹt Bị la mắng suốt ngày uống rượu không chịu làm ăn, Đinh Văn Yết bóp cổ cha tử vong. Vụ con giết cha ở Quảng Ngãi hiện đang được điều tra làm rõ.

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