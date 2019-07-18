Bị la mắng suốt ngày uống rượu không chịu làm ăn, Đinh Văn Yết bóp cổ cha tử vong. Vụ con giết cha ở Quảng Ngãi hiện đang được điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ con giết cha ở Quảng Ngãi thu hút sự quan tâm của dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Đinh Văn Yết (29 tuổi, ngụ huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là cha ruột của Yết.

Theo điều tra, vào sáng 15/7, sau khi đi nhậu về Yết xảy ra tranh cãi với cha ruột là ông Đinh Văn Đúc (58 tuổi). Nguyên nhân vì ông Đúc la mắng Yết vì cho rằng con trai suốt ngày rượu chè say xỉn, không chịu làm ăn.

Sau đó ông Đúc đi có việc bên hàng xóm. Yết biết được nên chặn đường xô ngã ông Đúc rồi xông vào bóp cổ cha. Nạn nhân cố vùng thoát nhưng bị con trai cầm thanh gỗ chẹn vào cổ đến khi tắc thở.

Phát hiện sự việc, người thân đã bắt giữ Yết giao cho công an xử lý. Tại cơ quan điều tra, Yết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng gây án trong lúc không tỉnh táo vì say rượu.

Nghi phạm Đinh Văn Yết - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cách đây không lâu, tại Nam Định cũng xảy ra vụ con giết cha gây rúng động dư luận địa phương. Theo điều tra, khoảng 11 giờ 30 ngày 2/7, vợ chồng ông P. (60 tuổi, trú thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) đang ăn cơm thì anh L. (35 tuổi, con trai ông P.) bất ngờ cầm can xăng lao vào nhà.

L. cầm can xăng tạt vào bản thân và cha rồi châm lửa đốt. Hậu quả cả hai đều bị bỏng nặng. Người mẹ chứng kiến vụ việc vô cùng hoảng sợ, hô hoán hàng xóm tới dập lửa, đưa cả hai đến bệnh viện.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh L. đã tử vong và được gia đình mai táng vào ngày 3/7, còn ông P. vẫn đang được điều trị tại Viện bỏng Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng bỏng nặng.

Theo chính quyền địa phương, ông P. tuổi đã cao nhưng vẫn làm nghề đạp xích lô trên địa bàn TP. Nam Định. Còn anh L. trước kia nghiện ma túy, mới ra tù năm ngoái, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Hàng xóm cho biết trước khi xảy ra sự việc, cha con ông P. xảy ra cãi vã mâu thuẫn nhưng nguyên nhân là gì thì không ai biết. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cha vừa đưa con trai 3 tuổi đi cấp cứu thì phát hiện con gái 5 tuổi đuối nước thương tâm Nghe tiếng hô hoán của các cháu bé, người cha vội chạy đến ao làng vớt đứa con trai 3 tuổi lên rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Không ngờ dưới ao còn có cô con gái 5 tuổi, khi người cha quay lại thì cháu bé đã đuối nước thương tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-nghich-tu-bop-co-cha-tu-vong-vi-bi-la-mang-chuyen-nhau-nhet-331602.html