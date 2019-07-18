Chân dung nghịch tử bóp cổ cha tử vong vì bị la mắng chuyện nhậu nhẹt

Xã hội 18/07/2019 21:23

Bị la mắng suốt ngày uống rượu không chịu làm ăn, Đinh Văn Yết bóp cổ cha tử vong. Vụ con giết cha ở Quảng Ngãi hiện đang được điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ con giết cha ở Quảng Ngãi thu hút sự quan tâm của dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Đinh Văn Yết (29 tuổi, ngụ huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là cha ruột của Yết.

Theo điều tra, vào sáng 15/7, sau khi đi nhậu về Yết xảy ra tranh cãi với cha ruột là ông Đinh Văn Đúc (58 tuổi). Nguyên nhân vì ông Đúc la mắng Yết vì cho rằng con trai suốt ngày rượu chè say xỉn, không chịu làm ăn.

Sau đó ông Đúc đi có việc bên hàng xóm. Yết biết được nên chặn đường xô ngã ông Đúc rồi xông vào bóp cổ cha. Nạn nhân cố vùng thoát nhưng bị con trai cầm thanh gỗ chẹn vào cổ đến khi tắc thở.

Phát hiện sự việc, người thân đã bắt giữ Yết giao cho công an xử lý. Tại cơ quan điều tra, Yết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng gây án trong lúc không tỉnh táo vì say rượu.

con giet cha
Nghi phạm Đinh Văn Yết - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cách đây không lâu, tại Nam Định cũng xảy ra vụ con giết cha gây rúng động dư luận địa phương. Theo điều tra, khoảng 11 giờ 30 ngày 2/7, vợ chồng ông P. (60 tuổi, trú thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) đang ăn cơm thì anh L. (35 tuổi, con trai ông P.) bất ngờ cầm can xăng lao vào nhà.

L. cầm can xăng tạt vào bản thân và cha rồi châm lửa đốt. Hậu quả cả hai đều bị bỏng nặng. Người mẹ chứng kiến vụ việc vô cùng hoảng sợ, hô hoán hàng xóm tới dập lửa, đưa cả hai đến bệnh viện.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh L. đã tử vong và được gia đình mai táng vào ngày 3/7, còn ông P. vẫn đang được điều trị tại Viện bỏng Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng bỏng nặng.

Theo chính quyền địa phương, ông P. tuổi đã cao nhưng vẫn làm nghề đạp xích lô trên địa bàn TP. Nam Định. Còn anh L. trước kia nghiện ma túy, mới ra tù năm ngoái, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Hàng xóm cho biết trước khi xảy ra sự việc, cha con ông P. xảy ra cãi vã mâu thuẫn nhưng nguyên nhân là gì thì không ai biết. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cha vừa đưa con trai 3 tuổi đi cấp cứu thì phát hiện con gái 5 tuổi đuối nước thương tâm

Cha vừa đưa con trai 3 tuổi đi cấp cứu thì phát hiện con gái 5 tuổi đuối nước thương tâm

Nghe tiếng hô hoán của các cháu bé, người cha vội chạy đến ao làng vớt đứa con trai 3 tuổi lên rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Không ngờ dưới ao còn có cô con gái 5 tuổi, khi người cha quay lại thì cháu bé đã đuối nước thương tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản