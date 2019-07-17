Bị la mắng chuyện nhậu nhẹt, nghịch tử bóp cổ cha tử vong. Vụ con giết cha ở Quảng Ngãi hiện đang được điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ con giết cha ở Quảng Ngãi gây xôn xao dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Đinh Văn Yết (29 tuổi, ngụ huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) để làm rõ hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Đinh Văn Đúc (58 tuổi) cha ruột của Yết. Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 15/7, Yết sau khi đi nhậu về đã xảy ra tranh cãi với cha ruột. Nguyên nhân vì ông Đúc la mắng Yết vì cho rằng con trai suốt ngày uống rượu say xỉn, không lo làm ăn.

Vụ con giết cha ở Quảng Ngãi sau khi đi nhậu về gây xôn xao dư luận - Ảnh minh họa: Internet Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Yết biết cha đi có việc bên hàng xóm nên đã chặn đường xô ngã ông Đúc rồi xông vào bóp cổ cha. Nạn nhân cố vùng thoát nhưng bị con trai cầm thanh gỗ chẹn vào cổ đến khi tắc thở. Phát hiện sự việc, người thân cùng hàng xóm đã xông vào bắt giữ Yết và đưa đến cơ quan công an. Tại đây, Yết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết gây án trong lúc không tỉnh táo vì say rượu.

Cách đây không lâu, tại Nam Định cũng xảy ra vụ con giết cha gây rúng động dư luận địa phương. Theo điều tra, khoảng 11 giờ 30 ngày 2/7, vợ chồng ông P. (60 tuổi, trú thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) đang ăn cơm thì anh L. (35 tuổi, con trai ông P.) bất ngờ cầm can xăng lao vào nhà. L. cầm can xăng tạt vào bản thân và cha rồi châm lửa đốt. Hậu quả cả hai đều bị bỏng nặng. Người mẹ chứng kiến vụ việc vô cùng hoảng sợ, hô hoán hàng xóm tới dập lửa, đưa cả hai đến bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh L. đã tử vong và được gia đình mai táng vào ngày 3/7, còn ông P. vẫn đang được điều trị tại Viện bỏng Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng bỏng nặng. Theo chính quyền địa phương, ông P. tuổi đã cao nhưng vẫn làm nghề đạp xích lô trên địa bàn TP. Nam Định. Còn anh L. trước kia nghiện ma túy, mới ra tù năm ngoái, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn. Hàng xóm cho biết trước khi xảy ra sự việc, cha con ông P. xảy ra cãi vã mâu thuẫn nhưng nguyên nhân là gì thì không ai biết. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chân dung 'yêu râu xanh' hiếp dâm con gái 11 tuổi của bạn sau cuộc nhậu Thấy cửa phòng không đóng, Triệu lẻn vào phòng, khống chế hiếp dâm bé gái 11 tuổi mặc nạn nhân kêu khóc, chống cự.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-ngai-con-bop-co-cha-tu-vong-vi-bi-la-mang-chuyen-nhau-nhet-331403.html