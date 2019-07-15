TP.HCM: Bàng hoàng nghe con rể cũ gọi điện bảo đến nhận thi thể con gái

Xã hội 15/07/2019 17:51

Sau khi sát hại vợ cũ, Th. gọi điện cho mẹ vợ kêu đến nhận thi thể con. Ngoài ra, đối tượng còn để lại hiện trường một tờ giấy lạ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TP.HCM vừa bắt giữ đối tượng Đ.Th. (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra làm rõ vụ việc chồng giết vợ ở Sài Gòn. Nạn nhân là chị T. (37 tuổi, ngụ tỉnh Long An, vợ cũ của Th.).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 14/7, Công an quận 3 nhận tin báo của người dân về việc chị T. bị người đàn ông sát hại tại một xí nghiệp dịch vụ vận tải trên đường Nguyễn Thông.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã đưa chị T. đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115 nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi. 

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Hiện trường vụ chồng giết vợ ở Sài Gòn - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, Công an quận 3 nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị siết cổ tử vong, trên cổ có nhiều vết hằn.

Sau khi làm rõ các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, công an xác định hung thủ gây án chính là chồng cũ của nạn nhân.

Người thân cho biết, sau khi sát hại vợ cũ, Th. gọi điện cho mẹ vợ đến nhận thi thể. Đồng thời, đối tượng để lại hiện trường một tờ giấy ghi chữ "chồng giết vợ" với nhiều nội dung liên quan. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ án.

Như đã đưa tin, khoảng 15 giờ chiều 14/7, người dân xung quanh thấy cửa hàng Xí nghiệp dịch vụ vận tải Hoả Xa Sài Gòn (đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3) đóng cửa bất thường nên trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân phá cửa vào thì phát hiện một phụ nữ đã tử vong. Theo một phụ nữ bán hàng trước hiện trường vụ án, nạn nhân là nhân viên của xí nghiệp. Trưa cùng ngày, chồng của người phụ nữ tới tìm thì hai người xảy ra mâu thuẫn. Một lúc sau người đàn ông ra ngoài đóng cửa rồi bỏ đi. Qua kiểm tra, công an phát hiện người nhân viên nữ chết do siết cổ.

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Từ khóa:   chồng giết vợ

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