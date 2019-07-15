Hé lộ nguyên nhân vụ vợ trẻ tẩm xăng đốt chồng già trong đêm ở Kiên Giang

Xã hội 15/07/2019 10:58

Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Nương để điều tra vụ vợ tẩm xăng đốt chồng ở Kiên Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Nương (SN 1980, ngụ ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để điều tra vụ vợ tẩm xăng đốt chồng ở Kiên Giang gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là ông Lê Văn Quẹo (SN 1968, chồng của Nương).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng 12/7, sau khi đi nhậu về ông Quẹo xảy ra cự cãi với vợ. Lời qua tiếng lại, hai vợ chồng xông vào đánh nhau. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Nương lấy bình xăng để gần đó đổ vào người chồng rồi châm lửa đốt. Hậu quả, ông Quẹo bị ngọn lửa thiêu chết, những vật dụng xung quanh căn nhà cũng bị cháy rụi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa Nương về trụ sở công an lấy lời khai. Nương khai thường xuyên bị chồng bạo hành. Đặc biệt những lần đi nhậu say về ông Quẹo thường hay gây sự với Nương. Mâu thuẫn tích tụ nên người vợ này quá bức xúc gây ra vụ việc trên.

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Hiện trường vụ vợ tẩm xăng đốt chồng ở Kiên Giang - Ảnh: Pháp Luật VN

Cách đây không lâu, tại Sơn La cũng xảy ra vụ chồng tẩm xăng đốt vợ cùng người thân gây xôn xao dư luận.

Do mâu thuẫn ghen tuông, Nguyễn Văn Bình (SN 1983, trú xã Mường Sang, huyện Mộc Châu) đã dùng dao chém liên tiếp vào chị Hà Thị H. (SN 1993) khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, Bình khóa cửa, dùng can xăng 30 lít được chuẩn bị sẵn đổ ra khắp nhà rồi châm lửa đốt.

Người dân phát hiện tiếng la hét trong căn nhà bốc cháy nên phối hợp dập lửa. Khi đưa được các nạn nhân ra ngoài, chị H. đã tử vong. Còn anh Bình, mẹ chị H. và 2 đứa trẻ bị bỏng nặng, được đưa vào Viện bỏng Quốc gia điều trị. Không lâu sau, cháu G. (SN 2017) con chung của Bình và chị H. cũng tử vong.

Theo lãnh đạo xã Mường Sang, chị H. có một con riêng và chung sống với Bình nhưng không đăng ký kết hôn. Cặp đôi có một con chung nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hiện Công an tỉnh Sơn La đang điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ mẹ trẻ cùng 2 con bị gã nhân tình dùng 30 lít xăng thiêu sống: Thêm 1 người tử vong

Vụ mẹ trẻ cùng 2 con bị gã nhân tình dùng 30 lít xăng thiêu sống: Thêm 1 người tử vong

Liên quan đến vụ việc đốt nhà vì ghen tuông khiến 5 người thương vong xảy ra ở Sơn La, mới đây chính quyền địa phương cho biết đã có thêm 1 nạn nhân tử vong.

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