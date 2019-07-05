Bực tức vì vợ dùng điện thoại, chồng tạt xăng, axit dọa giết

Xã hội 05/07/2019 17:27

Vụ việc chồng dọa giết vợ ở Đắk Nông đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Khi hàng xóm phát hiện sự việc, khắp nhà đều là xăng và axit nồng nặc.

Mới đây tại Đắk Nông xảy ra vụ việc chồng dọa giết vợ thu hút sự quan tâm của dư luận. Hôm nay (5/7), VKSND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1976, trú xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) về tội đe dọa giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Óng (vợ của Tùng).

Theo điều tra, khoảng tháng 3/2019, Tùng nghi ngờ chị Óng ngoại tình với người đàn ông tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) nên hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Đêm 14/6/2019, Tùng thấy chị Óng sử dụng điện thoại di động nên nổi cơn ghen tuông dọa giết vợ.

Sau đó, Tùng ra ngoài hiên nhà lấy một túi bên trong có sẵn 1 can xăng, 1 can axit, 1 chai thuốc diệt cỏ mang vào trong phòng ngủ. Khi vào trong phòng ngủ, Tùng bật đèn điện sáng, khóa chặt cửa phòng rồi quăng chìa khóa ra ngoài.

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Căn nhà nơi xảy ra vụ việc chồng dọa giết vợ - Ảnh: Dân Trí

Tùng chẳng nói chẳng rằng liền mở nắp can xăng, chị Óng lao đến ngăn cản khiến xăng văng vào người cả hai. Chị Óng cũng nhanh tay giật được điếu thuốc trên miệng chồng.

Chị Óng lấy can xăng vứt vào góc tường rồi mở cửa sổ kêu cứu hàng xóm. Tùng tiếp tục lấy can axit đổ dưới nền nhà, đồng thời lấy trong túi quần ra bật lửa đe dọa chị Óng không được kêu cứu. Tùng lao tới bóp cổ vợ, đẩy xuống giường ngủ rồi đóng cửa sổ lại.

Do không có không khí cộng thêm mùi xăng nồng nặc nên Tùng và chị Óng ngất xỉu. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đến đập cửa, đưa hai vợ chồng đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra để làm rõ.

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Từ khóa:   ghen tuông mù quáng giết người

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