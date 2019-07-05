Nghe tin con trai 3 tuổi và chồng cũ bị tai nạn thương tâm nhưng người vợ từ chối việc nhận thân nhân với lý do cả hai đã ly dị.

Khoảng 23 giờ đêm 4/7, một người đàn ông gặp tai nạn thương tâm được người đi đường đưa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương nghiêm trọng.

Khi tiếp nhận, trên người bệnh nhân không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào ngoài chiếc điện thoại. Đi cùng bệnh nhân là một bé trai khoảng 3 tuổi tên Tân, được xác định là con của người đàn ông nói trên. Hiện bé trai đang được nhân viên phòng Công tác xã hội chăm sóc.

Người đàn ông bị chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn thương tâm - Ảnh: TĐ



Bé Tân bị chấn động tâm lý sau tai nạn của cha - Ảnh: TĐ



Công an quận Thủ Đức đang tìm nhân thân cho bé trai 3 tuổi và bố bị tai nạn thương tâm - Ảnh: TĐ

Bác sĩ chẩn đoán nam bệnh nhân bị dập não xuất huyết thùy trán 2 bên, gãy xương hàm mặt phức tạp và đa chấn thương. Hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc để chờ phẫu thuật và điều trị tiếp. Chi phí điều trị dự kiến là khoảng 3 triệu/ngày.

Công an quận Thủ Đức đã liên lạc với tất cả số điện thoại trong danh bạ của nạn nhân, trong đó có số điện thoại của người vợ. Dù công an có nhắc đến người con trai 3 tuổi đi cùng nhưng người phụ nữ này vẫn từ chối nhận nhân thân vì hai người đã ly dị, theo Thời Đại.

Các đơn vị liên quan vẫn đang tích cực tìm người thân cho bé trai 3 tuổi và người cha bị tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Mọi thông tin của bệnh nhân, độc giả vui lòng liên hệ Phòng công tác xã hội - Bệnh viện quận Thủ Đức. Địa chỉ: Số 29, Phú Châu, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP.HCM. SĐT: 0962534646.

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