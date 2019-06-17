Hôm nay (17/6), Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Nguyễn Thị Nga chính là nữ tài xế lái xe BMW gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh vào đêm 21/10/2018 thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận xã hội.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 15 ngày 21/10/2018, xe ô tô BMW do Nguyễn Thị Nga điều khiển đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ Q.1 về cầu Sài Gòn. Khi đến khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), nữ tài xế bị mất lái nên để xe tông liên hoàn vào 5 xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1980, quê Đồng Nai) tử vong tại chỗ, anh Cao Tấn Tài (SN 1995, ngụ Q.10) bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, thương tật 65%, anh Hồ Hữu Định cũng bị chấn thương sọ não, thương tật lên đến 87%.

Nữ tài xế xuất hiện tại tòa với gương mặt tiều tụy - Ảnh: Tiểu thư

Bị cáo thừa nhận chưa có bằng lái xe - Ảnh: Tiểu thư

Các nạn nhân khác bị thương nhẹ đã từ chối giám định thương tật. Phía gia đình các bị hại cũng có đơn xin bãi nại gửi Hội đồng xét xử.

Tại phiên toà, bị cáo Nga khai vào tối 21/10 đã ăn nhậu và uống nhiều bia rượu tại một nhà hàng trên đường Pasteur (quận 1). Khi đi đến ngã tư Hàng Xanh, Nga nhìn thấy đèn đỏ nên định đạp thắng, tuy nhiên do quai hậu của giày cao gót bị vướng vào cần đạp ga, khiến Nga luống cuống đạp nhầm chân ga thay vì chân thắng khiến chiếc xe mất kiểm soát, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng nói trên.

Nữ tài xế cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân - Ảnh: Tiểu thư

Bên cạnh đó, tại thời điểm xảy ra tai nạn, nồng độ cồn trong máu của Nga cao gấp 4 lần quy định. Bị cáo cũng không có bằng lái xe. Hội đồng xét xử cho biết đây sẽ là tình tiết tăng nặng trong quá trình xét xử.

Khi được HĐXX cho phép nói lời xin lỗi với gia đình các nạn nhân, bị cáo Nga đã vừa khóc vừa nói: "Bị cáo xin lỗi gia đình các nạn nhân, xin lỗi cha của chị Phụng và người thân của anh Tài. Bị cáo cũng có con cái nên hiểu được cảm giác đau đớn mà gia đình các nạn nhân phải chịu. Từ nay bị cáo hứa với lòng sẽ sống như một người con, người cháu, có trách nhiệm suốt đời với gia đình các nạn nhân".

Sau khi nghe lời xin lỗi của nữ tài xế BMW, đại diện của nạn nhân nữ tử vong trong vụ tai nạn cho biết dù dùng bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp được nỗi đau này. Tuy nhiên ông vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, mong bị cáo sau khi chấp hành xong bản án sẽ có tránh nhiệm với bị hại và người thân của bị hại.

*Phiên toà vẫn đang tiếp tục diễn ra