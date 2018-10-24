Vụ tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, ba nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiều 24/10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Nguyễn Thị Nga chính là nữ tài xế lái xe BMW gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh vào đêm 21/10 vừa qua.

Chiếc xe BMW gây tai nạn bị nát phần đầu - Ảnh: Internet Như đã đưa tin trước đó, khoảng 23 giờ 15 ngày 21/10, xe ô tô BMW do bà Nga điều khiển đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ Q.1 về cầu Sài Gòn. Khi đến khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), nữ tài xế bị mất lái nên để xe tông liên hoàn vào 5 xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ. Theo điều tra, sau khi hất tung xe máy của anh Hồ Hữu Định (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh) và anh Nguyễn Trần Ngọc Giàu (SN 1999, ngụ Bình Dương), xe BMW lao tới tông trực diện vào xe máy của chị Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1980, quê Đồng Nai), cuốn nạn nhân vào gầm xe và kéo lê hàng chục mét.

Chưa dừng lại, bà Nga tiếp tục lao xe vào xe máy của anh Ngô Chí Bảo (SN 1996) đang chờ anh Ngô Hoàng Phúc (SN 2002, cùng quê Bình Dương) và xe máy của anh Phan Huy Bình (SN 1994, quê Khánh Hòa). Chiếc "xe điên" chỉ chịu dừng lại khi tông ngang hông vào xe taxi do anh Đoàn Anh Tuấn (SN 1989, quê Đồng Nai) cầm lái. Nạn nhân nằm la liệt trên đường - Ảnh: Internet Hậu quả, chị Nguyễn Thị Kim Phụng tử vong tại chỗ. Anh Cao Tấn Tài (SN 1995, ngụ Q10) bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, hàm mặt và ngực, bụng, hiện còn hôn mê phải thở máy ô xy. Anh Hồ Hữu Định cũng bị chấn thương sọ não, cột sống cổ và xương bàn chân trái. Anh Phan Huy Bình bị gãy 1/3 xương đùi trái, sau khi phẫu thuật cấp cứu ban đầu đã chuyển lên bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục điều trị. Các nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ đã được xuất viện. Nữ tài xế khai do giày cao gót bị vướng vào cần đạp ga nên gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: Internet Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy nồng độ cồn trong máu của bà Nga cao gấp 4 lần mức cho phép. Tại cơ quan điều tra, bà Nga khai do quai hậu của giày cao gót bị vướng vào cần đạp ga, khiến bà luống cuồng đạp nhầm chân ga thay vì chân thắng khiến chiếc xe mất kiểm soát, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng nói trên. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: Nữ tài xế khai do giày cao gót bị vướng nên hoảng quá đạp nhầm chân ga Tại cơ quan công an, bà Nga khai nhận do quai hậu của giày cao gót bị vướng nên đạp chân thắng nhầm sang chân ga dẫn đến tai nạn kinh hoàng.

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