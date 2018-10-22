Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo'

Tin nóng 22/10/2018 10:20

Xuất hiện trong đoạn clip được người dân tại hiện trường ghi lại, người phụ nữ được cho là tài xế gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh có dấu hiệu không tỉnh táo.

Khoảng 23 giờ đêm 21/10, tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TPHCM) xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến nhiều người thương vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ô tô BMW của nữ tài xế có biểu hiện không tỉnh táo điều khiển bị mất lái nên đã tông liên tiếp vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ. Hậu quả, 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, 7 người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ tai nạn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một số người dân đã ghi lại được đoạn clip người phụ nữ áo đen được cho là tài xế điều khiển xe BMW gây tai nạn có dấu hiệu say xỉn ngồi bên vệ đường.

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo' - Ảnh 1
Nữ tài xế ngồi bệt bên vệ đường - Ảnh: Facebook

Nhiều người dân vây quanh hỏi về thông tin thì người phụ nữ này nói: "Chuyện này để em lo, em nói thật. Mọi người ở đây có gì cứ để em lo, cứ chờ em một chút. Đời em chưa bao giờ như thế này...".

Clip về nữ tài xế gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh được người dân quay lại

Bên cạnh đó, những hình ảnh kinh hoàng tại hiện trường vụ tai nạn cũng được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội khiến người xem không khỏi xót xa.

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo' - Ảnh 2

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo' - Ảnh 3
Người phụ nữ được cho là tài xế điều khiển xe BMW gây tai nạn - Ảnh: Facebook
Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo' - Ảnh 4
Chiếc xe BMW gây tai nạn - Ảnh: Facebook
Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo' - Ảnh 5
Chiếc taxi bị đâm móp - Ảnh: Facebook
Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo' - Ảnh 6
Nạn nhân nằm la liệt trên đường - Ảnh: Facebook

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo' - Ảnh 7Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo' - Ảnh 8Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo' - Ảnh 9Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo' - Ảnh 10

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo' - Ảnh 11
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Facebook

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo' - Ảnh 12

Theo Tuổi Trẻ, nữ tài xế gây tai nạn là Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ đường D5, phường An Phú Đông, quận 12).

Bước đầu, bà Nga khai nhận tối 21/10 đã ăn nhậu và uống nhiều bia rượu tại một nhà hàng trên đường Pasteur (quận 1). Trên đường về, do quá say và buồn ngủ nên đã không làm chủ được tay lái, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo' - Ảnh 13
Nữ tài xế khai do quá say và buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến nhiều người thương vong - Ảnh: Facebook

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính nữ tài xế điều khiển xe BMW gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 người chết ở ngã tư Hàng Xanh

Danh tính nữ tài xế điều khiển xe BMW gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 người chết ở ngã tư Hàng Xanh

Người điều khiển xe ô tô BMW gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh là 1 phụ nữ sinh năm 1972. Vào thời điểm gây tai nạn, nữ tài xế này có dấu hiệu nghi say xỉn.

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