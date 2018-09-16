Suốt nhiều giờ qua, người dân cả nước không khỏi bàng hoàng trước thông tin tai nạn thảm khốc xảy ra ở Lai Châu khiến 13 người tử vong. May mắn thoát khỏi tay tử thần nhưng chị T.T. H. vẫn đau đớn gào khóc vì mẹ và con trai đã mãi mãi ra đi trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 13 người tử vong - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1961, cư trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) cho biết vào ngày 15/9, trong lúc bà chuẩn bị làm đám giỗ của chồng thì nhận được tin con dâu, cháu và bà thông gia gặp nạn. Ngay lập tức bà có mặt tại bệnh viện để chăm sóc con dâu và đứa cháu nội may mắn sống sót.