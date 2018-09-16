Cùng mẹ đẻ đưa hai cháu về quê làm đám giỗ cho bố chồng, chị Hường đâu ngờ đó là lần cuối được ở cạnh mẹ và đứa con trai 1 tuổi của mình.
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Suốt nhiều giờ qua, người dân cả nước không khỏi bàng hoàng trước thông tin tai nạn thảm khốc xảy ra ở Lai Châu khiến 13 người tử vong. May mắn thoát khỏi tay tử thần nhưng chị T.T. H. vẫn đau đớn gào khóc vì mẹ và con trai đã mãi mãi ra đi trong vụ tai nạn.
Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1961, cư trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) cho biết vào ngày 15/9, trong lúc bà chuẩn bị làm đám giỗ của chồng thì nhận được tin con dâu, cháu và bà thông gia gặp nạn. Ngay lập tức bà có mặt tại bệnh viện để chăm sóc con dâu và đứa cháu nội may mắn sống sót.
Nhìn con dâu đau đớn trên giường bệnh, bà Loan không khỏi đau lòng. Chỉ một ngày trước đó, chị Hường còn gọi về cho bà dặn nấu cháo cho hai đứa cháu nội ăn. Nghe được tin cháu nội mới một tuổi và bà thông gia qua đời, bà Loan đã gần như ngất lịm. Tuy nhiên, bà đã cố hết sức tỉnh táo để cùng người nhà bắt xe vào bệnh viện chăm sóc con dâu và cháu gái bị thương nặng trong vụ tai nạn thảm khốc.
Chứng kiến con dâu đau đớn trên giường bệnh, cháu nội ngủ lịm, thỉnh thoảng khóc thét vì giật mình, lòng bà Loan đau như cắt. Theo bà Loan, từ trước đến nay vợ chồng chị Hường ăn ở hiền lành, phúc đức, hàng xóm láng giềng vô cùng quý mến. Hai đứa trẻ lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
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Danh sách các nạn nhân tử vong được xác định gồm:
1: Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, trú tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - lái xe khách)
2: Vũ Văn Thổ (SN 1948, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định)
3: Hoàng Thị Hồng (SN 1994, trú tại Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)
4: Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, trú tại Hà Nội)
5: Lò A Liều (SN 1985, trú tại xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, Lào Cai - lái xe bồn chở xi măng)
6: Lìu Thị Bức (trú tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên)
7: Nguyễn Đinh Thích (SN 1944, trú tại TP. Lai Châu)
8: Đặng Thị Minh Nguyệt (SN 1981, trú tại phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu).
9: Hoàng Thị Hiêng (trú tại xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)
10: Phạm Tùng Lâm (SN 2017, trú tại phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu)
11: Trần Mỹ Đinh (SN 1967, trú tại huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang)
12: Lò Văn Vinh (SN 1999, trú tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu)
13: Đèo Thị Nguyệt (SN 1949, trú tại phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu).
Các nạn nhân bị thương được xác định:
1: Trần Bình (SN 1983, thường trú tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội)
2: Trần Thu Hường (hiện đang công tác tại công môi trường đô thị huyện Mường Tè, Lai Châu)
3: Cháu Nguyễn Thu Hà (SN 2012, trú tại TP. Lai Châu).”