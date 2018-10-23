Vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: Nữ tài xế khai do giày cao gót bị vướng nên hoảng quá đạp nhầm chân ga

Xã hội 23/10/2018 14:49

Tại cơ quan công an, bà Nga khai nhận do quai hậu của giày cao gót bị vướng nên đạp chân thắng nhầm sang chân ga dẫn đến tai nạn kinh hoàng.

Hôm nay (23/10), Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết vẫn đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh tối 21/10.

Clip: Vụ tai nạn giao thông được người dân ghi lại - Nguồn: FB Huỳnh Đăng Cử

Bước đầu, bà Nga thừa nhận tối 21/10 đã uống rượu tại một nhà hàng do mình làm chủ trên đường Pasteur (quận 3, TP.HCM). Mặc dù có cồn trong người nhưng bà Nga vẫn cho rằng mình còn tỉnh táo để điều khiển ô tô về nhà.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: Nữ tài xế khai do giày cao gót bị vướng nên hoảng quá đạp nhầm chân ga - Ảnh 1
Nữ tài xế gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh hiện đang bị tạm giữ để điều tra - Ảnh: Thời Đại

Khoảng 23 giờ, khi đang điều khiển xe ô tô hiệu BMW trên đường Điện Biên Phủ đến ngã tư Hàng Xanh, bà Nga thấy tín hiệu đèn đỏ nên đạp thắng để dừng lại. Tuy nhiên, khi dời chân từ cần ga sang cần thắng, quai hậu giày cao gót của bà Nga bị vướng vào cần ga. Trong lúc hoảng loạn, nữ tài xế đã rút chân lên rồi đạp xuống cần ga khiến chiếc xe lao vào phía trước, tông hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu.

Tuy nhiên đây chỉ là lời khai một phía từ bà Nga, còn thực tế vụ việc vẫn phải chờ kết quả xác minh từ cơ quan công an.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: Nữ tài xế khai do giày cao gót bị vướng nên hoảng quá đạp nhầm chân ga - Ảnh 2
Nữ tài xế khai do quai hậu của giày cao gót bị vướng vào cần ga dẫn đến tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Internet

Hiện 3 trong số 5 nạn nhân bị thương vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Còn nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị K.P. (38 tuổi) đã được cơ quan chức năng bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Kết quả kiểm tra khi vừa xảy ra tai nạn xác định, nồng độ cồn của nữ tài xế đã vượt mức quy định gấp 4 lần cho phép.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: Nữ tài xế khai do giày cao gót bị vướng nên hoảng quá đạp nhầm chân ga - Ảnh 3
Chiếc xe gây tai nạn - Ảnh: Facebook
Vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: Nữ tài xế khai do giày cao gót bị vướng nên hoảng quá đạp nhầm chân ga - Ảnh 4
Nạn nhân nằm la liệt trên đường - Ảnh: Facebook
Vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: Nữ tài xế khai do giày cao gót bị vướng nên hoảng quá đạp nhầm chân ga - Ảnh 5
Cảnh tượng kinh hoàng tại hiện trường - Ảnh: Facebook

Như đã đưa tin, khoảng 23 giờ đêm 21/10, tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TPHCM) xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến nhiều người thương vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ô tô BMW của nữ tài xế có biểu hiện không tỉnh táo điều khiển bị mất lái nên đã tông liên tiếp vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ. Hậu quả, 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo'

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh: 'Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo'

Xuất hiện trong đoạn clip được người dân tại hiện trường ghi lại, người phụ nữ được cho là tài xế gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh có dấu hiệu không tỉnh táo.

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