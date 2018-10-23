Hôm nay (23/10), Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết vẫn đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh tối 21/10.

Bước đầu, bà Nga thừa nhận tối 21/10 đã uống rượu tại một nhà hàng do mình làm chủ trên đường Pasteur (quận 3, TP.HCM). Mặc dù có cồn trong người nhưng bà Nga vẫn cho rằng mình còn tỉnh táo để điều khiển ô tô về nhà.

Nữ tài xế gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh hiện đang bị tạm giữ để điều tra - Ảnh: Thời Đại

Khoảng 23 giờ, khi đang điều khiển xe ô tô hiệu BMW trên đường Điện Biên Phủ đến ngã tư Hàng Xanh, bà Nga thấy tín hiệu đèn đỏ nên đạp thắng để dừng lại. Tuy nhiên, khi dời chân từ cần ga sang cần thắng, quai hậu giày cao gót của bà Nga bị vướng vào cần ga. Trong lúc hoảng loạn, nữ tài xế đã rút chân lên rồi đạp xuống cần ga khiến chiếc xe lao vào phía trước, tông hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu.

Tuy nhiên đây chỉ là lời khai một phía từ bà Nga, còn thực tế vụ việc vẫn phải chờ kết quả xác minh từ cơ quan công an.

Nữ tài xế khai do quai hậu của giày cao gót bị vướng vào cần ga dẫn đến tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Internet

Hiện 3 trong số 5 nạn nhân bị thương vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Còn nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị K.P. (38 tuổi) đã được cơ quan chức năng bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Kết quả kiểm tra khi vừa xảy ra tai nạn xác định, nồng độ cồn của nữ tài xế đã vượt mức quy định gấp 4 lần cho phép.

Chiếc xe gây tai nạn - Ảnh: Facebook

Nạn nhân nằm la liệt trên đường - Ảnh: Facebook

Cảnh tượng kinh hoàng tại hiện trường - Ảnh: Facebook