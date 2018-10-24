Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là chị Nguyễn Thị Kim Phụng (38 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM). Sự ra đi đột ngột của chị khiến người thân, hàng xóm vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Vài ngày nay, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TPHCM) khiến nhiều người thương vong thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội.

Chị S. (hàng xóm) cho biết, nạn nhân sống cùng chồng và con gái đang học lớp 10. Hàng ngày, chị đưa đón con đi học, lo việc nội trợ và làm thêm kế toán tại nhà phụ chồng. Người phụ nữ này rất hiền lành, thân thiện nên ai cũng yêu mến.

Đêm 21/10, chị Phụng cùng chồng qua quận Bình Thạnh có công chuyện, trên đường về thì gặp tai nạn tại ngã tư Hàng Xanh. Do trời tối nên gia đình không ai biết tin, đến sáng mới biết được vụ việc. Con gái chị Phụng tức tốc đón xe lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định gặp được cha, còn mẹ đã ra đi mãi mãi.

Sáng 24/10, mọi người trong khu phố đã cùng nhau đón xe xuống Đồng Nai thắp nhang và tiễn đưa chị Phụng về với đất mẹ, vĩnh biệt người hàng xóm hiền lành, xấu số, theo Tổ Quốc.

Cũng theo chị S., tối 22/10, trên đường đưa chị Phụng về quê Đồng Nai an táng, người thân đã đưa linh cữu về Thủ Đức để thăm nhà lần cuối. Khi quan tài vừa vào hẻm thì trời đổ mưa rất to, mọi người trong khu phố cùng nhau đem dù ra che quan tài, ai cũng ứa nước mắt đau lòng.

Chị Thu S. (42 tuổi) thông tin, chị Phụng rất tốt bụng, luôn thân thiện với mọi người trong xóm. Hôm nghe tin chị gặp nạn, ai nấy đều rụng rời tay chân, đồng thời lo cho cuộc sống sắp tới của cô con gái bỗng mồ côi mẹ sau một đêm, Zing đưa tin.

Chiếc xe BMW gây tai nạn - Ảnh: Internet

Chiều 24/10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Nguyễn Thị Nga chính là nữ tài xế lái xe BMW gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh vào đêm 21/10 vừa qua.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 23 giờ 15 ngày 21/10, xe ô tô BMW do bà Nga điều khiển đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ Q.1 về cầu Sài Gòn. Khi đến khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), nữ tài xế bị mất lái nên để xe tông liên hoàn vào 5 xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Internet

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1980, quê Đồng Nai) tử vong tại chỗ. Anh Cao Tấn Tài (SN 1995, ngụ Q10) bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, hàm mặt và ngực, bụng, hiện còn hôn mê phải thở máy ô xy. Anh Hồ Hữu Định cũng bị chấn thương sọ não, cột sống cổ và xương bàn chân trái. Anh Phan Huy Bình bị gãy 1/3 xương đùi trái, sau khi phẫu thuật cấp cứu ban đầu đã chuyển lên bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục điều trị.

Nữ tài xế khai do giày cao gót bị vướng vào cần đạp ga nên gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy nồng độ cồn trong máu của bà Nga cao gấp 4 lần mức cho phép. Tại cơ quan điều tra, bà Nga khai do quai hậu của giày cao gót bị vướng vào cần đạp ga, khiến bà luống cuồng đạp nhầm chân ga thay vì chân thắng khiến chiếc xe mất kiểm soát, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng nói trên.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.