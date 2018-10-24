Tâm sự xót xa của hàng xóm về người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh

Xã hội 24/10/2018 21:19

Tối 22/10, trên đường đưa chị Phụng về quê Đồng Nai an táng, người thân đã ghé Thủ Đức để chị thăm nhà lần cuối. Khi quan tài vừa vào hẻm thì trời đổ mưa rất to, mọi người trong khu phố cùng nhau đem dù ra che quan tài, ai cũng ứa nước mắt đau lòng.

Vài ngày nay, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TPHCM) khiến nhiều người thương vong thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội.

Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là chị Nguyễn Thị Kim Phụng (38 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM). Sự ra đi đột ngột của chị khiến người thân, hàng xóm vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Đêm 21/10, chị Phụng cùng chồng qua quận Bình Thạnh có công chuyện, trên đường về thì gặp tai nạn tại ngã tư Hàng Xanh. Do trời tối nên gia đình không ai biết tin, đến sáng mới biết được vụ việc. Con gái chị Phụng tức tốc đón xe lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định gặp được cha, còn mẹ đã ra đi mãi mãi.

Tâm sự xót xa của hàng xóm về người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh - Ảnh 1
Hàng xóm đau lòng trước sự ra đi của nữ nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh - Ảnh: Internet

Chị S. (hàng xóm) cho biết, nạn nhân sống cùng chồng và con gái đang học lớp 10. Hàng ngày, chị đưa đón con đi học, lo việc nội trợ và làm thêm kế toán tại nhà phụ chồng. Người phụ nữ này rất hiền lành, thân thiện nên ai cũng yêu mến.

Sáng 24/10, mọi người trong khu phố đã cùng nhau đón xe xuống Đồng Nai thắp nhang và tiễn đưa chị Phụng về với đất mẹ, vĩnh biệt người hàng xóm hiền lành, xấu số, theo Tổ Quốc.

Cũng theo chị S., tối 22/10, trên đường đưa chị Phụng về quê Đồng Nai an táng, người thân đã đưa linh cữu về Thủ Đức để thăm nhà lần cuối. Khi quan tài vừa vào hẻm thì trời đổ mưa rất to, mọi người trong khu phố cùng nhau đem dù ra che quan tài, ai cũng ứa nước mắt đau lòng.

Chị Thu S. (42 tuổi) thông tin, chị Phụng rất tốt bụng, luôn thân thiện với mọi người trong xóm. Hôm nghe tin chị gặp nạn, ai nấy đều rụng rời tay chân, đồng thời lo cho cuộc sống sắp tới của cô con gái bỗng mồ côi mẹ sau một đêm, Zing đưa tin.

Tâm sự xót xa của hàng xóm về người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh - Ảnh 2
Chiếc xe BMW gây tai nạn - Ảnh: Internet

Chiều 24/10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Nguyễn Thị Nga chính là nữ tài xế lái xe BMW gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh vào đêm 21/10 vừa qua.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 23 giờ 15 ngày 21/10, xe ô tô BMW do bà Nga điều khiển đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ Q.1 về cầu Sài Gòn. Khi đến khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), nữ tài xế bị mất lái nên để xe tông liên hoàn vào 5 xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ.

Tâm sự xót xa của hàng xóm về người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Internet

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1980, quê Đồng Nai) tử vong tại chỗ. Anh Cao Tấn Tài (SN 1995, ngụ Q10) bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, hàm mặt và ngực, bụng, hiện còn hôn mê phải thở máy ô xy. Anh Hồ Hữu Định cũng bị chấn thương sọ não, cột sống cổ và xương bàn chân trái. Anh Phan Huy Bình bị gãy 1/3 xương đùi trái, sau khi phẫu thuật cấp cứu ban đầu đã chuyển lên bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục điều trị.

Tâm sự xót xa của hàng xóm về người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh - Ảnh 4
Nữ tài xế khai do giày cao gót bị vướng vào cần đạp ga nên gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy nồng độ cồn trong máu của bà Nga cao gấp 4 lần mức cho phép. Tại cơ quan điều tra, bà Nga khai do quai hậu của giày cao gót bị vướng vào cần đạp ga, khiến bà luống cuồng đạp nhầm chân ga thay vì chân thắng khiến chiếc xe mất kiểm soát, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng nói trên.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thông tin mới nhất về nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh khiến nhiều người thương vong

Thông tin mới nhất về nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh khiến nhiều người thương vong

Vụ tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, ba nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh tai nạn ngã tư hàng xanh xe bmw gây tai nạn kinh hoàng tại ngã tư hàng xanh Nữ tài xế lái bmw gây tai nạn tại ngã tư hàng xanh tai nạn liên hoàn tai nạn kinh hoàng ngã tư Hàng Xanh nguyễn thị nga 1972

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 13 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 19 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 44 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày