Tài xế gây tai nạn thảm khốc vì ông chủ và bồ nhí 'mây mưa' trên xe

Thế giới 02/07/2019 11:26

Vì ông chủ và cô nhân tình làm chuyện ấy trên xe ô tô, tài xế đã gây ra tai nạn thảm khốc khiến 2 người mất mạng.

Làm "chuyện ấy" trong xe ô tô không còn là chuyện hiếm của các cặp đôi yêu nhau. Nhiều người coi đây là sở thích nhưng đôi khi cái giá phải trả lại quá đắt. Tiêu biểu như cặp đôi trong trường hợp dưới đây.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tại đoạn đường cao tốc từ Hồ Bắc đến Giang Tây, Trung Quốc xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe bán tải chở hàng và một chiếc xe tải đi ngược chiều. Vụ va chạm gây ra tiếng nổ lớn, chiếc xe bốc cháy dữ dội.

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Đôi nam nữ mất mạng vì làm chuyện ấy trong xe ô tô - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện đôi nam nữ chết cháy trong tình trạng không mảnh vải che thân, tài xế xe bán tải được đưa đi cấp cứu vì bị thương nặng. Cặp đôi tử vong được xác định là ông Lưu Tế Phong và nhân tình của ông.

Ông Lưu là một thương gia lắm tiền ở tỉnh Hồ Bắc. Ông chuyên kinh doanh rau củ quả, là đầu mối giao hàng cho rất nhiều tiểu thương ở các tỉnh lân cận. 

Hôm xảy ra vụ tai nạn, ông Lưu được tài xế Trương Sinh (31 tuổi) chở đi giao hàng ở tỉnh Giang Tây. Tuy nhiên, lần này trên xe còn có bồ nhí trẻ tuổi của ông Lưu đi theo. 

Theo lời khai của anh Trương tài xế, khi xe đang chạy trên đường thì ông Lưu và nhân tình bất ngờ ôm hôn thắm thiết rồi làm "chuyện ấy" ngay trên xe. Anh Trương vừa bất ngờ vừa tò mò nên cứ liên tục ngoái đầu lại phía sau để nhìn trộm "cảnh nóng", cuối cùng đâm phải chiếc xe tải chạy ngược chiều và gây ra tai nạn kinh hoàng.

Ông Lưu và nhân tình không kịp thoát hiểm. Cả hai bị chết cháy trong tình trạng trên người không một mảnh vải che thân.

Anh tài xế dù chạy thoát nhưng cũng bị thương nghiêm trọng. Gia đình ông Lưu và cô bồ nhí đã kiện ra tòa yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường.

Tại phiên tòa xét xử, Tòa án Nhân dân huyện An Phú, tỉnh Giang Tây đã ra lệnh cho công ty bảo hiểm bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân 987.000 tệ (hơn 3,4 tỷ đồng). Anh Sinh vì tội lái xe cẩu thả nên cũng phải ở tù.

Đôi nam nữ 'mây mưa' nơi công cộng, khi rời đi còn bỏ lại thứ gây sốc

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Sau khi thản nhiên quan hệ tình dục nơi công cộng, cặp đôi bỏ đi để lại thứ gây sốc khiến người xung quanh phẫn nộ.

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