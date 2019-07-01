Đôi nam nữ 'mây mưa' nơi công cộng, khi rời đi còn bỏ lại thứ gây sốc

Thế giới 01/07/2019 18:01

Sau khi thản nhiên quan hệ tình dục nơi công cộng, cặp đôi bỏ đi để lại thứ gây sốc khiến người xung quanh phẫn nộ.

Đã có không ít trường hợp các cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm một cách thái quá ở nơi công cộng bị mọi người lên án, thế nhưng có vẻ như một số người vẫn không biết rút kinh nghiệm. Mới đây, một cặp đôi ở Đài Loan tiếp tục gây bão mạng khi quan hệ tình dục nơi công cộng.

Theo chia sẻ của cô gái tên Chen Chen, cô đã trải qua hành trình đi tàu điện ngầm đầy kinh hoàng vào hôm 9/6 vừa qua. Ngồi cùng khoang tàu với Chen Chen có một cặp đôi trẻ. Cả hai cứ quấn quýt bên nhau không rời và làm nhiều hành động khiến người xung quanh phẫn nộ.

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Cặp đôi Đài Loan quan hệ tình dục nơi công cộng bị cộng đồng mạng lên án - Ảnh: FB

Chuyến tàu điện ngầm xuất phát từ huyện Nghi Lan tới thành phố Đài Bắc, Đài Loan kéo dài khoảng nửa tiếng. Trong suốt khoảng thời gian đó, cặp đôi trẻ liên tục âu yếm nhau và ôm hôn vô cùng thắm thiết.

Một lúc sau, chàng trai thậm chí còn cho tay vào vùng kín cô gái. Ngồi trong một góc khuất của khoang tàu, cặp đôi này vô tư "mây mưa", thỉnh thoảng còn phát ra những âm thanh nhạy cảm, không thèm quan tâm đến những ánh mắt kỳ thị của mọi người xung quanh.

Chen Chen cùng những hành khách khác bị sốc nặng nhưng vì ngại ngùng nên không ai lên tiếng, chỉ giả vờ lờ đi. 

Khi cặp đôi xuống tàu, Chen Chen nhìn thấy một "chất lỏng nhầy" ở ghế ngồi của họ khiến cô không khỏi buồn nôn. Vì quá bức xúc, Chen Chen đã quyết định chụp ảnh cặp đôi này rồi đăng tải lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Thật ghê tởm. Họ tưởng đây là nhà của mình ư?".

Sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận về hàng ngàn bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng Đài Loan.

"Tưởng tượng thôi đã thấy kinh tởm rồi"; "Tội nghiệp nhân viên vệ sinh phải dọn dẹp chỗ ngồi của đôi nam nữ kia"; "Phải phạt nặng cho chừa"; "Mấy người này không có lòng tự trọng hả"...., dân mạng bình luận.

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Từ khóa:   hành động phản cảm

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