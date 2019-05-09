Thanh niên 9x 'mây mưa' với cô họ, lén quay lại clip nóng để tống tình

Xã hội 09/05/2019 15:04

Bị gia đình ngăn cấm vì cả hai là họ hàng, nam thanh niên dùng clip nóng để tống tình cô họ, ép ra nhà nghỉ cho hắn thỏa mãn dục vọng.

Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Lương Trường Giang (23 tuổi, trú xã Vĩnh Phương) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Hiếp dâm.  

Theo điều tra ban đầu, tháng 11/2015, Giang nảy sinh tình cảm với thiếu nữ họ hàng tên N. (sinh năm 2001, trú TP. Nha Trang) và kết bạn qua mạng xã hội. Cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau tại nhà nghỉ dù lúc này N. mới 14 tuổi. Mỗi lần ân ái, Giang đều dùng điện thoại quay lại.

Thanh niên 9x 'mây mưa' với cô họ, lén quay lại clip nóng để tống tình - Ảnh 1
Lương Trường Giang quan hệ tình dục với thiếu nữ họ hàng, còn quay clip nóng tống tình nạn nhân - Ảnh: Zing

Tháng 4/2018, mẹ của N. phát hiện con gái yêu đương với Giang nên ra sức ngăn cấm vì hai người có quan hệ họ hàng, N. còn là cô họ của Giang, theo Báo Khánh Hòa.

Dưới sức ép của gia đình, N. đã chủ động chia tay. Tuy vậy chỉ sau 2 tháng, Giang đã chủ động liên lạc lại với cô họ, yêu cầu ra nhà nghỉ để mình quan hệ nhưng bị từ chối.

Tức giận, Giang gửi cho N. ảnh và clip ghi lại cảnh hai người ân ái lúc trước, đồng thời đe dọa N. nếu không cho hắn quan hệ tình dục thì toàn bộ clip nóng sẽ bị tung lên mạng xã hội.

Vì sợ gia đình biết chuyện nên N. đồng ý ra nhà nghỉ theo yêu cầu. Đến cuối tháng 3/2019, gia đình phát hiện sự việc nên đưa N. đến công an tố cáo hành vi của Giang.

Vào cuộc điều tra, Công an TP. Nha Trang đã phát hiện nhiều clip, ảnh nóng của N. trong điện thoại của nam thanh niên. Tại cơ quan điều tra, Lương Trường Giang đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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