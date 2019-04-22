Bị chồng tung loạt tin nhắn tình cảm, cô giáo cởi đồ 'chữa sốt rét' cùng nam đồng nghiệp trong nhà nghỉ lên tiếng: 'Tôi không quan tâm'

Sau khi ông L. nộp đơn ly hôn, ngày 19/4 vừa qua, Tòa đã gọi hai vợ chồng lên hòa giải lần thứ nhất nhưng cả hai cùng kiên quyết ly hôn.

Những ngày gần đây, vụ việc ông Khúc Văn L. (SN 1977, trú tại thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) bắt quả tang vợ là bà Nguyễn Thị T. (SN 1977, giáo viên Trường Tiểu học xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng) vào nhà nghỉ với ông Hoàng Văn Q. (giáo viên của Trường Tiểu học và THCS Mỏ Đá) thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Mới đây, ông L. đã công khai một số đoạn tin nhắn tình cảm xưng hô "vợ chồng" giữa bà T. với đồng nghiệp Q.

Ông L. cho biết hai người đã ly thân từ tháng 6/2018. Bà T. cũng thường xuyên đi đến khuya mới về, không quan tâm đến gia đình, con cái nữa.

Những đoạn tin nhắn tình cảm được cho là của bà T. và ông Q. - Ảnh: FB

Sáng nay (22/4), bà Nguyễn Thị T. xác nhận đoạn clip trong nhà nghỉ và những tin nhắn trên là do chồng bà tung lên mạng xã hội.

"Việc ông L. đưa các tin nhắn lên mạng như vậy tôi không quan tâm và không có thêm bất cứ chia sẻ gì về việc này cả", bà T. trao đổi với Trí Thức Trẻ.

Ông L. cho biết vợ mình và ông Q. có quan hệ tình cảm từ 2 năm trước. Cả hai thường xuyên nhắn tin tình cảm với nhau và bị ông L. chụp lại.

Sáng 27/2/2019, sau khi ăn trưa, ông Q. chở bà T. đến một nhà nghỉ ở đường Tô Thị, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn và bị nhóm của ông L. theo dõi.

Sau khi hai người đã vào trong phòng nghỉ, ông L. thuyết phục chủ nhà nghỉ cho mượn chìa khóa dự phòng để kiểm chứng việc vợ ngoại tình.

Đến khoảng 12 giờ 45, khi ông L. mở cửa bước vào phòng thì phát hiện bà T. và ông Q. đang nằm trong chăn, trên người không mặc quần áo.



Bà T. cho biết không quan tâm đến sự việc - Ảnh cắt từ clip

Sau khi ông L. đăng đoạn clip nhạy cảm lên mạng xã hội, ông Q. đã phân trần giữa mình và bà T. chỉ là quan hệ quen biết, đồng nghiệp đã lâu. Sáng 27/2, do có công việc nên ông và bà T. có mặt tại TP. Lạng Sơn. Ăn uống xong ông Q. bất ngờ bị ngộ độc thực phẩm, sau đó "miệng nôn trôn tháo" rồi lên cơn sốt rét. Cả hai vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Bà T. nói ông Q. cởi đồ ra để bà ôm cho đỡ rét. Đúng lúc này ông L. đột ngột mở cửa đi vào phòng, bật điện sáng và quay clip.

Nói về lý do tung đoạn clip nhạy cảm của vợ và nam đồng nghiệp lên mạng xã hội, ông L. giải thích rằng sau khi bắt quả tang từ tháng 2/2019, ông đã gửi clip và đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng đề nghị xử lý từ ngày 1/3. Tuy nhiên vì sự việc chưa được giải quyết rõ ràng, ông L. quyết định công khai đoạn clip lên mạng xã hội.

Sau khi xảy ra vụ việc, bà T. và ông Q. đã bị kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ công tác giảng dạy. Tuy nhiên ông L. không đồng ý với mức kỷ luật này. Hiện ông L. đang làm đơn kiến nghị gửi đến Chủ tịch UBND huyện, đề nghị xử lý nghiêm minh bằng hình thức cho ra khỏi ngành giáo dục.