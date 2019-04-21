Chồng nữ giáo viên vào nhà nghỉ với đồng nghiệp để 'chữa sốt rét’ tiết lộ: Vợ không hề hối lỗi, đòi 500 triệu khi ly hôn

Sau khi bị bắt gặp vào nhà nghỉ với đồng nghiệp, người chồng cho biết vợ mình vẫn không hề có thái độ hối lỗi.

Nhiều ngày qua, vụ việc nữ giáo viên bị chồng bắt quả tang trên giường cùng nam đồng nghiệp trong nhà nghỉ ở huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) thu hút rất nhiều sự chú ý từ dư luận.

Sáng nay (21/4), trao đổi với báo chí, ông K.V.L (42 tuổi, trú tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng) xác nhận TAND huyện Chi Lăng đã thụ lý đơn xin ly hôn giữa ông và vợ là bà N.T.T.

Trước đó, vào ngày 19/4 tòa đã mời ông L. và vợ đến hòa giải nhưng không thành vì cả hai đều muốn ly hôn.

Theo thông tin từ Trí thức trẻ, vì cô T. đòi 500 triệu và giành quyền nuôi hai con nhỏ nên ông L. không đồng ý. Ông L. muốn được nuôi hai con nên đã đề nghị tòa phân xử.

Người chồng tiết lộ, vợ mình và đồng nghiệp có quan hệ bất chính với nhau khoảng 2 năm nay - Ảnh: Internet

Theo đó, hiện vợ chồng ông vẫn đang ở chung nhà nhưng ăn riêng. Hai con ông hiện giờ đã ổn định tinh thần nhưng con gái lớn đang học lớp 10 vẫn còn bị xáo trộn tâm lý.

Người chồng tiết lộ thêm, vợ mình và đồng nghiệp đã lén quan hệ với nhau cách đây 2 năm. Vào cuối năm 2018, ông L. đã nhìn thấy vợ vào nhà đồng nghiệp và có những cử chỉ thân mật. Mặc dù bà T. đã xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ này nhưng sau đó cả hai vẫn tiếp tục qua lại với nhau.

Ban đầu ông L. đã cố nhẫn nhịn vì con cái, hy vọng vợ sẽ thay đổi. Tuy nhiên, vì bà T. không chấm dứt mối quan hệ bất chính nên ông không thể tha thứ và nộp đơn ly hôn.

Chồng của cô giáo cởi đồ ôm nam đồng nghiệp trong nhà nghỉ cho khỏi rét: 'Cô ấy đang khỏa thân' "Ông ấy nói như vậy trẻ con cũng không thể nghe được, ông ấy đâu có đau bụng hay sốt gì. Còn cô ấy cũng nhanh chóng đứng dậy giật điện thoại khi đang khỏa thân", người chồng trong đoạn clip cô giáo bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với nam đồng nghiệp bức xúc lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-nu-giao-vien-vao-nha-nghi-voi-dong-nghiep-de-chua-sot-ret-tiet-lo-vo-khong-he-hoi-loi-doi-500-trieu-khi-ly-hon-322522.html