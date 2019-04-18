Cô giáo bị chồng bắt quả tang vào nhà nghỉ với đồng nghiệp: 'Quan trọng là mình sống thế nào'

Xã hội 18/04/2019 15:38

"Người có học họ xem họ biết nhưng không nói gì. Nhiều người không biết gì vào chửi thì đó chỉ là anh hùng bàn phím", cô giáo trong đoạn clip vào nhà nghỉ với đồng nghiệp lên tiếng phân trần.

Mới đây, vụ việc ông Khúc Văn L. (SN 1977, trú tại thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) tố vợ là bà Nguyễn Thị T. (SN 1977, giáo viên Trường Tiểu học xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng) có quan hệ bất chính với ông Hoàng Văn Q. (giáo viên của Trường Tiểu học và THCS Mỏ Đá) thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận xã hội.

Ông L. cho biết từng đọc được những tin nhắn yêu thương giữa vợ mình và ông Q. Do bị vợ nói với mọi người rằng mình dựng chuyện, ông L. quyết định theo dõi, bắt quả tang, quay clip lại làm bằng chứng.

Sáng 27/2/2019, sau khi ăn trưa, ông Q. chở bà T. đến một nhà nghỉ ở đường Tô Thị, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn. Ông L. và nhóm người lập tức theo dõi.

Sau khi hai người đã vào trong phòng nghỉ, ông L. thuyết phục chủ nhà nghỉ cho mượn chìa khóa dự phòng để kiểm chứng việc vợ ngoại tình.

Đến khoảng 12 giờ 45, khi ông L. mở cửa bước vào phòng thì phát hiện bà T. và ông Q. đang nằm trong chăn, trên người không mặc quần áo.

Cô giáo bị chồng bắt quả tang vào nhà nghỉ với đồng nghiệp: 'Quan trọng là mình sống thế nào' - Ảnh 1
Ông L. bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với đồng nghiệp, trên người không mặc quần áo - Ảnh cắt từ clip

Ông L. đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan ban ngành giáo dục huyện Chi Lăng từ ngày 1/3. Tuy nhiên vì sự việc chưa được giải quyết rõ ràng, ông L. quyết định công khai đoạn clip lên mạng xã hội.

Sáng nay (18/4), bà Nguyễn Thị T. (người phụ nữ trong clip) đã lên tiếng nói về vụ ồn ào trên. Bà cho biết không muốn chia sẻ gì sau sự việc. 

"Những gì mọi người nhìn thấy chỉ là một phần. Mọi người nói thế nào thì với tôi điều đó không quan trọng, quan trọng là mình sống thế nào. Người có học họ xem họ biết nhưng không nói gì. Nhiều người không biết gì vào chửi thì đó chỉ là anh hùng bàn phím", bà T. trao đổi với Saostar.

Cô giáo bị chồng bắt quả tang vào nhà nghỉ với đồng nghiệp: 'Quan trọng là mình sống thế nào' - Ảnh 2
Vụ việc gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, ông Hoàng Văn Q. cũng phân trần giữa mình và bà T. chỉ là quan hệ quen biết, đồng nghiệp đã lâu. Sáng 27/2, do có công việc nên ông và bà T. có mặt tại TP. Lạng Sơn. Ăn uống xong ông Q. bất ngờ bị ngộ độc thực phẩm, sau đó "miệng nôn trôn tháo" rồi lên cơn sốt rét. Cả hai vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Bà T. nói ông Q. cởi đồ ra để bà ôm cho đỡ rét. Đúng lúc này ông L. đột ngột mở cửa đi vào phòng, bật điện sáng và quay clip, theo Tiền Phong.

Cô giáo bị chồng bắt quả tang vào nhà nghỉ với đồng nghiệp: 'Quan trọng là mình sống thế nào' - Ảnh 3
Ông Q. cho biết do mình bị sốt nên bà T. bảo cởi đồ ra để ôm cho khỏi rét - Ảnh cắt từ clip

Lãnh đạo huyện, ngành Giáo dục và đào tạo huyện Chi Lăng cho biết đã nhận được đơn trình báo của ông Khúc Văn L. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định. Bước đầu bà T. và ông Q. đã bị đình chỉ công tác giảng dạy, song vẫn đến trường và được giao làm những công việc hành chính.

Chiều 16/4, ông L. đã tạm gỡ 2 đoạn video trên và chờ hướng xử lý từ phía cơ quan chức năng địa phương.

Vụ cô giáo bị chồng bắt gặp đi nhà nghỉ với đồng nghiệp: 'Cởi quần áo ra để ôm cho khỏi rét'

Vụ cô giáo bị chồng bắt gặp đi nhà nghỉ với đồng nghiệp: 'Cởi quần áo ra để ôm cho khỏi rét'

Người đàn ông trong clip đi nhà nghỉ với cô giáo cho biết cả hai vào đó để nghỉ ngơi sau khi bị ngộ độc thực phẩm, cởi đồ ra chỉ để ôm cho khỏi rét mà thôi.

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