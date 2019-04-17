Cô giáo cùng đồng nghiệp bị chồng bắt quả tang trong nhà nghỉ, trên người không mặc quần áo

Xã hội 17/04/2019 10:45

Một cô giáo tại Lạng Sơn đã bị chồng bắt quả tang cùng nam giáo viên trong nhà nghỉ trong tình trạng không mặc quần áo khiến dư luận xôn xao.

Tối 15/4, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ngắn ghi lại cảnh đôi nam nữ tuổi trung niên bị bắt quả tang tại nhà nghỉ trong tình trạng không mặc quần áo khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Theo nội dung đoạn clip, một nhóm nam giới dùng chìa khóa dự phòng để mở một phòng trên tầng 2 nhà nghỉ (phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn). Khi đèn bật sáng thì xuất hiện một nam, một nữ tuổi trung niên nằm trong chăn, trên người không mặc quần áo.

Cô giáo cùng đồng nghiệp bị chồng bắt quả tang trong nhà nghỉ, trên người không mặc quần áo - Ảnh 1
Người chồng dùng chìa khóa dự phòng mở cửa nhà nghỉ - Ảnh cắt từ clip
Cô giáo cùng đồng nghiệp bị chồng bắt quả tang trong nhà nghỉ, trên người không mặc quần áo - Ảnh 2
Người đàn ông được cho là nhân tình vội vã mặc quần áo - Ảnh cắt từ clip
Cô giáo cùng đồng nghiệp bị chồng bắt quả tang trong nhà nghỉ, trên người không mặc quần áo - Ảnh 3
Người chồng kéo chăn ép vợ ra ngoài - Ảnh cắt từ clip

Thấy đông người bất ngờ vào phòng, người đàn ông bật dậy mặc quần áo, còn người phụ nữ chỉ kịp lấy chăn che người. Đoạn clip đã gây xôn xao dư luận tại Lạng Sơn và được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận, tương tác rất cao.

Theo phapluaplus, chủ nhân đoạn clip là ông Khúc Văn L. (SN 1977, trú tại thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Ông L. phản ánh việc vợ ông là bà Nguyễn Thị T. (SN 1977, giáo viên Trường Tiểu học xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng) bị bắt quả tang quan hệ bất chính với ông Hoàng Văn Q. (giáo viên của Trường Tiểu học và THCS Mỏ Đá). 

Vợ chồng ông L. kết hôn từ năm 1999, đã có hai con hiện đang đi học. Ông L. từng đọc được những tin nhắn yêu thương giữa vợ mình và ông Q. nên khuyên bảo vợ chấm dứt mối quan hệ. Bà T. cũng đã nhiều lần cam kết với chồng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ông Q. nhưng vẫn không thực hiện.

Do bị vợ nói với mọi người rằng mình dựng chuyện, ông L. đã mất nhiều ngày theo dõi, bắt quả tang, quay clip lại làm bằng chứng.

Cô giáo cùng đồng nghiệp bị chồng bắt quả tang trong nhà nghỉ, trên người không mặc quần áo - Ảnh 4

Cô giáo cùng đồng nghiệp bị chồng bắt quả tang trong nhà nghỉ, trên người không mặc quần áo - Ảnh 5
Hai giáo viên trong đoạn clip đã bị tạm đình chỉ công tác - Ảnh cắt từ clip

Ông L. cho biết sự việc xảy ra từ ngày 27/2/2019. Ông L. đã gửi đơn tố cáo đến Trường Lâm Sơn và Mỏ Đá nơi hai giáo viên kia công tác từ ngày 1/3. Tuy nhiên vì sự việc chưa được giải quyết rõ ràng, ông L. quyết định công khai đoạn clip lên mạng xã hội.

Theo một lãnh đạo trường Tiểu học và THCS Mỏ Đá, khi xảy ra sự việc, thầy Q. và cô T. đã thừa nhận hành vi quan hệ không trong sáng. 

Lãnh đạo huyện, ngành Giáo dục và đào tạo huyện Chi Lăng cho biết đã nhận được đơn trình báo của ông Khúc Văn L. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định. Bước đầu xác định bà T. và ông Q. đã vi phạm đạo đức nghề giáo nên cả hai đã bị đình chỉ công tác giảng dạy.

Chiều 16/4, ông L. đã tạm gỡ 2 đoạn video trên và chờ hướng xử lý từ phía cơ quan chức năng địa phương.

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