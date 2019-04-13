Vợ bức xúc chửi chồng 'trộm tiền nuôi gái', vứt hết đồ đạc của bồ nhí ra sân dọa đốt

Xã hội 13/04/2019 19:09

"Bỏ thì bỏ nhưng đốt thì vẫn phải đốt. Hắn ăn trộm tiền nhà cháu để bao gái. Đồ này là tiền nhà cháu cả đấy… Ở nhà nó chưa nuôi mẹ con cháu, mà đi nuôi gái", cô vợ phân trần.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh vợ đến tận phòng bồ nhí của chồng "dằn mặt" thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Thế nhưng không như những vụ đánh ghen khác, hành động của cô vợ trong câu chuyện này lại bị dân mạng phản đối.

Vợ bức xúc chửi chồng 'trộm tiền nuôi gái', vứt hết đồ đạc của bồ nhí ra sân dọa đốt - Ảnh 1
Cô vợ xông vào phòng bồ nhí của chồng, gom đồ đạc vứt ra sân - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, do không tìm thấy tình địch, cô vợ đã xông vào phòng lục lọi tủ quần áo, bàn trang điểm, và tủ lạnh của cô bồ.

Người vợ bức xúc cho rằng những thứ này đều do chồng mua cho nhân tình. Cô vợ vừa chửi bới vừa vứt hết đồ đạc của bồ nhí ra sân, tìm bật lửa dọa đốt. 

"Bỏ thì bỏ nhưng đốt thì vẫn phải đốt. Hắn ăn trộm tiền nhà cháu để bao gái. Đồ này là tiền nhà cháu cả đấy… Ở nhà nó chưa nuôi mẹ con cháu, mà đi nuôi gái", cô vợ phân trần với những người dân đang hiếu kỳ đứng xem. Một số người đã lấy điện thoại quay lại sự việc.

Vợ bức xúc chửi chồng 'trộm tiền nuôi gái', vứt hết đồ đạc của bồ nhí ra sân dọa đốt - Ảnh 2
Nhiều người hiếu kỳ theo dõi sự việc - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về vô số ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng hành động của cô vợ là không khôn ngoan, thậm chí có nguy cơ dính vào lao lý nếu bị bồ nhí thưa kiện.

Vợ bức xúc chửi chồng 'trộm tiền nuôi gái', vứt hết đồ đạc của bồ nhí ra sân dọa đốt - Ảnh 3
Cô vợ mang hết đồ trong tủ lạnh phòng bồ nhí của chồng ra vứt ngoài sân - Ảnh cắt từ clip

"Đồng ý là chồng ngoại tình thì ai cũng tức. Thế nhưng tự ý xông vào phòng người khác lục lọi, dọa đốt đồ như thế là không nên"; "Tự ý lục lọi đồ đạc cá nhân là xâm phạm quyền riêng tư. Coi chừng bị bồ nhí kiện ngược đấy"; "Hành động này thật thiếu văn hóa"; "Đúng là giận quá mất khôn"; "Chị vợ nên tìm hiểu kỹ sự việc rồi hẵng xử lý. Chưa gì đã làm ầm lên thì chỉ thiệt mình thôi"; "Thay vì đập phá đồ đạc của cô bồ chị nên xử lý chồng mình ấy",..., dân mạng bình luận.

Vợ phẫn uất vì bồ nhí quá trơ trẽn, công khai cặp với chồng người còn mượn luôn cả con để sống ảo

Vợ phẫn uất vì bồ nhí quá trơ trẽn, công khai cặp với chồng người còn mượn luôn cả con để sống ảo

Trong những bức ảnh bồ nhí đăng lên mạng xã hội còn có bức ảnh cô ta chụp ảnh ôm ấp con gái của chị vợ cùng dòng caption "Yêu em của chị" khiến dân mạng tức nghẹn.

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