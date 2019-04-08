Khi bị bắt quả tang ăn nằm với chồng người khác, cô nhân tình chẳng những không cảm thấy xấu hổ, sợ hãi mà còn thản nhiên nằm trên giường nhìn đôi vợ chồng xào xáo.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh vợ bắt quả tang chồng và bồ nhí đang ân ái trong khách sạn khiến cộng đồng mạng sôi sục. Chuyện ngoại tình trong thời buổi này vốn không phải hiếm, thế nhưng thái độ thản nhiên của kẻ thứ ba khiến hội chị em đi từ sững sờ đến giận sôi máu. Nhiều người còn muốn thay cô vợ dạy cho tiểu tam một bài học. Cô vợ tức giận tát vào mặt chồng - Ảnh cắt từ clip Sau khi biết chồng và nhân tình vào khách sạn, cô vợ đã kéo bạn bè đến để bắt tận tay đôi "gian phu dâm phụ". Khi ập vào phòng, người vợ thấy chồng và tiểu tam đang nằm trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Cặp đôi vội vã mặc quần áo, cùng nói chuyện phải trái với chị vợ.

Người vợ chất vấn chồng tại sao lại đối xử với mình như vậy sau 6 năm kết hôn. Lời qua tiếng lại, chị giận dữ tát vào mặt chồng, đồng thời trách cứ anh ta bội bạc, lừa dối dù chị đã làm tất cả những gì mình có thể để chăm lo cho gia đình. Người vợ trách cứ chồng lăng nhăng, phản bội dù chị đã hết lòng với gia đình - Ảnh cắt từ clip Một lúc sau, người bạn đi cùng cô vợ lớn tiếng mắng chửi anh chồng "ăn bám vợ". Kết quả, hai người đàn ông đánh nhau tại góc phòng.

Lúc này chị vợ mới quay sang nói chuyện với tình địch. Cứ ngỡ cô bồ sẽ xin chị vợ tha thứ, không ngờ cô ta thản nhiên nằm trên giường trong bộ váy ngủ mỏng tang, giương ánh mắt thách thức nhìn đôi vợ chồng vì mình mà xào xáo. Cô bồ nhí mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, thản nhiên xem hai vợ chồng cãi nhau - Ảnh cắt từ clip Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, đoạn video đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem. Hầu hết mọi người đều "ném đá" gã chồng lăng nhăng, bội bạc và cô bồ nhí trơ trẽn. "Lỗi của gã chồng là lớn nhất. Đánh được cô này thì hắn ta sẽ đi với cô khác thôi"; "Ăn bám vợ? Vậy là anh ta lấy tiền của vợ để bao nhân tình hả?"; "Tôi khinh nhất là loại đàn ông ăn bám và lăng nhăng như thế này"; "Cô vợ bình tĩnh thật đấy. Gặp tôi là lao vào đánh một trận nhừ tử rồi"; "Cô bồ trơ trẽn dễ sợ, nhìn mặt như kiểu chuyện này chả liên quan đến cô ta vậy"..., dân mạng bình luận.

Cô gái lao vào đánh ghen thậm tệ khi bắt quả tang mẹ ruột cặp kè với người yêu mình Nhìn thấy mẹ ruột đang tình tứ cùng người yêu, cô gái trẻ lao vào đánh ghen gây náo loạn cả một con phố.

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