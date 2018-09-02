Cô gái ‘cưới nhầm’ đại gia, đeo vàng đầy cổ khiến nhiều chị em đỏ mắt ghen tỵ

Thế giới 02/09/2018 15:44

Trong lễ cưới, cô dâu được nhà chồng tặng những chùm vàng khổng lồ, nặng trĩu trên cổ khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ, ghen tỵ.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân ở khu vực Tam Hương, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vẫn chưa hết choáng ngợp trước đám cưới vô cùng xa hoa của một cặp đôi trẻ.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cô dâu và chú rể mặc đồ giống trang phục giống vua chúa thời phong kiến. Phù dâu, phù rể và nhiều vị khách khác cũng diện những trang phục tương tự.

Cô gái ‘cưới nhầm’ đại gia, đeo vàng đầy cổ khiến nhiều chị em đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 1
 Tạo hình của cô dâu, chú rể giống phim cổ trang - Ảnh: Internet

Không chỉ đặc biệt về trang phục, chú rể còn dùng một dàn siêu xe hạng sang bao gồm những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Roll Royce, Lamborghini, Benley, Ferrari, Porches... để rước dâu.

Những người làm nhiệm vụ bảo vệ đám cưới thì mặc trang phục binh lính ngày xưa. Được biết, cô dâu chú rể đều còn rất trẻ, cô dâu là người ở Macau, chú rể là người Tam Hương. Sau khi gia đình chú rể tới Macau sinh sống, anh gặp gỡ và kết hôn với cô dâu.

Cô gái ‘cưới nhầm’ đại gia, đeo vàng đầy cổ khiến nhiều chị em đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 2
 Dàn siêu xe được dùng trong đám cưới - Ảnh: Internet

Người dân xung quanh vô cùng choáng ngợp với mức độ hoành tráng của đám cưới và những món quà khủng mà cô dâu nhận được. Thứ khiến nhiều người ngỡ ngàng nhất chính là những chùm vàng khổng lồ mà cô dâu đeo trên cổ. Ngoài số lượng vàng trên, cô dâu còn nhận được rất nhiều tài sản có giá trị khác và số tiền sính lễ lên đến vài triệu nhân dân tệ.

Cô gái ‘cưới nhầm’ đại gia, đeo vàng đầy cổ khiến nhiều chị em đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 3
Cận cảnh số lượng vàng mà cô dâu nhận được trong đám cưới - Ảnh: Internet

Ngay cả người MC dẫn chương trình cũng bất ngờ trước độ xa hoa này. Người này đã chia sẻ lên trang cá nhân rằng đây là đám cưới "khủng" nhất mà anh từng gặp trong sự nghiệp của mình.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đám cưới này đã nhận được đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng. Ai nấy đều ngỡ ngàng trước độ hoành tráng của đám cưới.

Từ lúc sinh ra tới giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái đám cưới nào xa hoa như vậy. Nhìn số tiền mà cô dâu nhận được, cả đời tôi cũng không dám mơ tới”, một người bình luận.

Cô gái ‘cưới nhầm’ đại gia, đeo vàng đầy cổ khiến nhiều chị em đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 4
 Ngoài vàng, nhà trai còn tặng rất nhiều tiền và quà tặng có giá trị khác - Ảnh: Internet

 “Thật sự không còn từ nào để diễn tả sự hoành tráng của đám cưới này.Nhận được đống tiền cưới như vậy là mơ ước của không biết bao nhiêu cô gái. Thật sự ganh tỵ với cô dâu quá đi”, một cô gái tỏ vẻ ghen tỵ.

Được biết gia đình chú rể làm nghề kinh doanh và vô cùng giàu có. Suốt nhiều ngày qua, những bức ảnh này vẫn được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.

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Sau nhiều sóng gió, chắc hẳn hạnh phúc của cặp đôi đũa lệch sẽ chẳng con xa. Trên trang cá nhân, cô dâu Thu Sao liên tục chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc và những câu nói tình cảm cho vị hôn phu của mình. Trước thềm đám cưới, Thu Sao chia sẻ mình sắp là cô dâu trẻ và xinh đẹp nhất thế giới.

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Từ khóa:   quà cưới khủng lấy chồng đại gia

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