Hát chưa được bao lâu, cô gái lại khóc không ngừng. Lúc này, cô dâu và chú rể chỉ biết cười trừ.

Cô gái vừa hát vừa khóc trong đám cưới người yêu cũ gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, nhiều khách tham dự đám cưới và MC lại có vẻ hào hứng với việc này. Sau khi cô gái hát xong, nữ MC còn nói thêm: “Chú rể chúng ta hôm nay may mắn vì được người yêu cũ trở về với sân khấu dành tặng cho 2 ca khúc. May mà chưa đưa axit đến là may lắm rồi đấy”.

Tưởng rằng sau khi đoạn clip này được đăng tải trên mạng xã hội, cư dân mạng sẽ lên tiếng an ủi, bảo vệ cô gái nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Hầu hết mọi người đều cho rằng cách hành xử của cô gái là sai. Vì dù sao, hai người cũng đã chia tay, trong đám cưới người khác nếu không thể chúc mừng thì cũng đừng làm người khác xấu hổ. Một số khác khuyên cô gái này nên buông bỏ, đi tìm hạnh phúc mới. Nếu cô cứ nhung nhớ, oán trách cũng chỉ làm mình đau khổ thêm.

“Đã không còn gì của nhau thì đường ai nấy đi. Nếu có gặp cũng xem nhau như bạn. Bày đặt hát với chả hò trong ngày vui của họ. Làm vậy được gì cho cả hai?”, M.M.A bình luận.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Lên hát cũng còn phải cố giới thiệu là người yêu cũ, chia tay rồi mà đám cưới nó còn mời là nó đã tỏ sự tôn trọng với mình rồi. Chuyện hôn nhân đại sự cả đời của hai đứa chúng nó mà lại nhảy lên làm trò hề cho cả thiên hạ nhìn vào. Có văn hóa thì hát mấy bài tươi vui chúc hạnh phúc chúng nó đi, còn đến mà đi hát mấy bài này thì ở nhà mà xem chúng nó livestream trao nhẫn cho nhau là được rồi”, T.D bức xúc.

“Làm thế để làm gì? Chẳng thấy được cái gì chỉ xấu hổ bản thân thôi. Yêu nhau là một chuyện đến được với nhau hay không là do duyên số rồi. Nếu đã từng yêu nhau thì nên chúc phúc cho nhau được hạnh phúc. Nếu như người yêu tệ bạc với mình mà mình đã chia tay được thì đó là may mắn. Sống có nhân có quả hết lo gì. Nên buông bỏ đi cho nhẹ nhõm, đi qua nhau để khỏi bận tâm. Làm thế là đang tự hạ thấp mình”, T.Q khuyên.