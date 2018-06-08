Clip: Cô gái vừa hát ‘Người phản bội’ vừa khóc như mưa trong đám cưới người yêu cũ

Xã hội 08/06/2018 17:37

Trong đám cưới người yêu cũ, cô gái không chỉ trang điểm lộng lẫy đến dự mà còn thể hiện ca khúc ‘Người phản bội’ để chúc phúc cho cô dâu và chú rể.

Việc mời người yêu cũ đến dự đám cưới là chủ đề chưa bao giờ hết hot trên các trang mạng xã hội. Đã có không ít trường hợp dở khóc dở cười khi người cũ xuất hiện tại đám cưới và câu chuyện sau đây là một trường hợp tương tự.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái vừa khóc vừa hát trong đám cưới người yêu cũ được cư dân mạng liên tục chia sẻ.

Khi bước lên sân khấu, cô gái nói: “Hôm nay là đám cưới người yêu cũ, em hát tặng hai bạn một bài tên ‘Người phản bội’, chúc hai bạn hạnh phúc”.

Hát chưa được bao lâu, cô gái lại khóc không ngừng. Lúc này, cô dâu và chú rể chỉ biết cười trừ.

Clip: Cô gái vừa hát ‘Người phản bội’ vừa khóc như mưa trong đám cưới người yêu cũ - Ảnh 1
Cô gái vừa hát vừa khóc trong đám cưới người yêu cũ gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, nhiều khách tham dự đám cưới và MC lại có vẻ hào hứng với việc này. Sau khi cô gái hát xong, nữ MC còn nói thêm: “Chú rể chúng ta hôm nay may mắn vì được người yêu cũ trở về với sân khấu dành tặng cho 2 ca khúc. May mà chưa đưa axit đến là may lắm rồi đấy”.

Tưởng rằng sau khi đoạn clip này được đăng tải trên mạng xã hội, cư dân mạng sẽ lên tiếng an ủi, bảo vệ cô gái nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Hầu hết mọi người đều cho rằng cách hành xử của cô gái là sai. Vì dù sao, hai người cũng đã chia tay, trong đám cưới người khác nếu không thể chúc mừng thì cũng đừng làm người khác xấu hổ. Một số khác khuyên cô gái này nên buông bỏ, đi tìm hạnh phúc mới. Nếu cô cứ nhung nhớ, oán trách cũng chỉ làm mình đau khổ thêm.

“Đã không còn gì của nhau thì đường ai nấy đi. Nếu có gặp cũng xem nhau như bạn. Bày đặt hát với chả hò trong ngày vui của họ. Làm vậy được gì cho cả hai?”, M.M.A bình luận.

Clip: Cô gái vừa hát ‘Người phản bội’ vừa khóc như mưa trong đám cưới người yêu cũ - Ảnh 2
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Lên hát cũng còn phải cố giới thiệu là người yêu cũ, chia tay rồi mà đám cưới nó còn mời là nó đã tỏ sự tôn trọng với mình rồi. Chuyện hôn nhân đại sự cả đời của hai đứa chúng nó mà lại nhảy lên làm trò hề cho cả thiên hạ nhìn vào. Có văn hóa thì hát mấy bài tươi vui chúc hạnh phúc chúng nó đi, còn đến mà đi hát mấy bài này thì ở nhà mà xem chúng nó livestream trao nhẫn cho nhau là được rồi”, T.D bức xúc.

“Làm thế để làm gì? Chẳng thấy được cái gì chỉ xấu hổ bản thân thôi. Yêu nhau là một chuyện đến được với nhau hay không là do duyên số rồi. Nếu đã từng yêu nhau thì nên chúc phúc cho nhau được hạnh phúc. Nếu như người yêu tệ bạc với mình mà mình đã chia tay được thì đó là may mắn. Sống có nhân có quả hết lo gì. Nên buông bỏ đi cho nhẹ nhõm,  đi qua nhau để khỏi bận tâm. Làm thế là đang tự hạ thấp mình”, T.Q khuyên.

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Cô gái gào thét kinh hoàng bên cạnh người yêu cũ bê bết máu trong khách sạn

Nhận lời bạn trai cũ vào khách sạn, cô gái bị chàng trai lấy gối đè lên mặt đến ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cô thấy nam thanh niên nằm đè trên người, cơ thể dính đầy máu.

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