Xôn xao clip cô gái mặc váy ngắn 'quậy banh' đám cưới người yêu cũ

Xã hội 28/05/2018 10:55

Trong đám cưới người yêu cũ, cô gái uống say đến vật vã, phải 4 người hợp sức mới đưa được cô ra ngoài.

Từ trước đến nay đã có rất nhiều trường hợp cô dâu, chú rể phải ôm hận vì lỡ mời người yêu cũ đến đám cưới. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ say xỉn trong đám cưới người yêu cũ khiến cư dân mạng xôn xao.

Bài viết được chủ tài khoản Facebook P.L chia sẻ. Kèm theo đoạn clip, P.L viết: “Tốt nhất đừng mời người yêu cũ dự đám cưới”.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, cô gái mặc váy hồng (được cho là người yêu cũ của chú rể) uống rượu say khướt, phải có 4 người dìu ra ngoài. Dù đã không thể tự mình đứng dậy nhưng cô gái vẫn muốn quay lại đám cưới chứ chưa có ý định ra về.

Xôn xao clip cô gái mặc váy ngắn 'quậy banh' đám cưới người yêu cũ - Ảnh 1
Mặc dù đã say nhưng cô gái vẫn kiên quyết không chịu về - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

“Tại sao phải như vậy, đi đám cưới người yêu cũ phải sang, quý phái và xinh lên. Đẹp hơn cả cô dâu để thằng người yêu cũ hối hận”, V.G bình luận.

“Tôi thắc mắc là mọi người việc gì phải đi đám cưới người yêu cũ vậy. Cứ bảo đến phải xinh đẹp để nó hối hận. Nhưng mà sự thật là dù các bạn có xinh đến mấy thì người yêu cũ cũng không chọn mình. Do đó, hãy sống tốt cho bản thân mình chứ không phải cho ai cả, nhớ chưa”, K.L khuyên.

“Người yêu cũ hạnh phúc thì mình vui lây vì mình không đem đến hạnh phúc cho họ được. Có ai khác làm thế thay mình, không nợ thì không thành vợ chồng. Buồn nào rồi cũng qua thôi", A.M nói.

Mặc dù vẫn chưa có nhiều thông tin về vụ việc nhưng đoạn clip vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. 

Ngồi vén váy cho con bú trên xe, cô dâu xinh đẹp gây xôn xao dân mạng

Ngồi vén váy cho con bú trên xe, cô dâu xinh đẹp gây xôn xao dân mạng

Nữ chính cho biết, hình ảnh này được ghi lại trong ngày chụp ảnh cưới của cô và ông xã.

Xem thêm
Từ khóa:   đám cưới người yêu cũ say trong đám cưới người yêu cũ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày