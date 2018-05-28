Xôn xao clip cô gái mặc váy ngắn 'quậy banh' đám cưới người yêu cũ

Trong đám cưới người yêu cũ, cô gái uống say đến vật vã, phải 4 người hợp sức mới đưa được cô ra ngoài.

Từ trước đến nay đã có rất nhiều trường hợp cô dâu, chú rể phải ôm hận vì lỡ mời người yêu cũ đến đám cưới. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ say xỉn trong đám cưới người yêu cũ khiến cư dân mạng xôn xao.

Bài viết được chủ tài khoản Facebook P.L chia sẻ. Kèm theo đoạn clip, P.L viết: “Tốt nhất đừng mời người yêu cũ dự đám cưới”.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, cô gái mặc váy hồng (được cho là người yêu cũ của chú rể) uống rượu say khướt, phải có 4 người dìu ra ngoài. Dù đã không thể tự mình đứng dậy nhưng cô gái vẫn muốn quay lại đám cưới chứ chưa có ý định ra về.

Mặc dù đã say nhưng cô gái vẫn kiên quyết không chịu về - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

“Tại sao phải như vậy, đi đám cưới người yêu cũ phải sang, quý phái và xinh lên. Đẹp hơn cả cô dâu để thằng người yêu cũ hối hận”, V.G bình luận.

“Tôi thắc mắc là mọi người việc gì phải đi đám cưới người yêu cũ vậy. Cứ bảo đến phải xinh đẹp để nó hối hận. Nhưng mà sự thật là dù các bạn có xinh đến mấy thì người yêu cũ cũng không chọn mình. Do đó, hãy sống tốt cho bản thân mình chứ không phải cho ai cả, nhớ chưa”, K.L khuyên.

“Người yêu cũ hạnh phúc thì mình vui lây vì mình không đem đến hạnh phúc cho họ được. Có ai khác làm thế thay mình, không nợ thì không thành vợ chồng. Buồn nào rồi cũng qua thôi", A.M nói.

Mặc dù vẫn chưa có nhiều thông tin về vụ việc nhưng đoạn clip vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-clip-co-gai-mac-vay-ngan-quay-banh-dam-cuoi-nguoi-yeu-cu-284356.html