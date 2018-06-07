Cô gái gào thét kinh hoàng bên cạnh người yêu cũ bê bết máu trong khách sạn

Tin nóng 07/06/2018 17:41

Nhận lời bạn trai cũ vào khách sạn, cô gái bị chàng trai lấy gối đè lên mặt đến ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cô thấy nam thanh niên nằm đè trên người, cơ thể dính đầy máu.

Trưa hôm qua (6/6), D.T.T (sinh năm 1993, ngụ tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đến thuê phòng tại một khách sạn ở phường Mỹ Xuyên (thành phố Long Xuyên, An Giang). Sau đó, T. gọi bạn gái cũ là P.T.N.D. (sinh năm 1993, cũng ngụ xã Châu Phú) đến để tâm sự.

Một lúc sau, nhân viên khách sạn nghe thấy tiếng tri hô và phát hiện chị D. từ trên phòng hốt hoảng chạy xuống. Chị cho biết T. đang trong tình trạng nguy kịch, máu loang khắp phòng.

Cô gái gào thét kinh hoàng bên cạnh người yêu cũ bê bết máu trong khách sạn - Ảnh 1
Căn phòng xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Theo lời khai của chị D. tại cơ quan điều tra, giữa chị và T. từng có quan hệ tình cảm với nhau nhưng đã chia tay. Vào ngày xảy ra sự việc, khi gặp nhau tại khách sạn, anh ta trách chị tại sao lại bỏ đi lấy chồng. Sau khi nói chuyện rõ ràng, chị D. định bỏ về thì bị T. kéo lại đè ra giường đòi quan hệ tình dục. Bị chống cự, anh ta rút dao đe dọa sẽ chết chung với chị.

Sau đó, T. đọc được tin nhắn của bạn trai gửi cho D. nên nổi cơn ghen và dùng gối đè lên mặt khiến chị bất tỉnh. Khi tỉnh lại, D. thấy T. nằm đè trên người mình và chảy rất nhiều máu. Chị hoảng loạn chạy xuống tầng trệt báo cho nhân viên khách sạn. Sau đó, T. được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   giết người nghi án giết người

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