Vụ vợ cũ bị đánh ghen giữa chợ: Nhập viện khâu 11 mũi, chồng cầm dao dọa không cho ai vào giúp

Xã hội 30/05/2018 17:02

Sau khi bị 'vợ mới' của chồng đánh đập giữa chợ, chị L.T.K phải vào viện khâu hơn 11 mũi.

Theo lời kể của K. (sinh năm 1993, trú tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), vợ chồng chị đã ly hôn gần hai năm. Lúc trước, ngay khi vừa mới mang thai thì K. phát hiện chồng mình ngoại tình. Sau khi sinh con xong, chồng và nhân tình gần như công khai mối quan hệ nên chị quyết định ly hôn.

Từ đó, chị một mình nuôi con, lâu lâu chồng có gửi tiền về cho con gái nhưng không nhiều.

Nói về sự việc, chị K. kể rằng trước đó chồng cũ có nhắn tin qua lại để hỏi về con gái. Sau đó, hai người có nói về người yêu của chồng cũ K. (T.L). Một lúc sau thì chị nhận được tin nhắn của T.L.

Vụ vợ cũ bị đánh ghen giữa chợ: Nhập viện khâu 11 mũi, chồng cầm dao dọa không cho ai vào giúp - Ảnh 1
Hiện chị K. đang phải nhập viện để điều trị vết thương trên đầu - Ảnh: Internet

Vì nhắn tin qua lại phiền phức nên K. đã chặn tin nhắn Facebook của T.L. Tuy nhiên, sau đó không lâu người phụ nữ kia tìm đến tận nơi làm việc của chị và lôi chị ra đánh.

Ban đầu T.L chỉ dùng tay đánh nhưng sau đó đã dùng cục sạc dự phòng đánh vào đầu khiến chị K. bị thương phải nhập viện khâu 11 mũi.

Chị K. còn kể thêm, lúc xảy ra sự việc người chồng cũng có mặt tại hiện trường nhưng không ngăn cản mà còn cầm dao dọa mọi người xung quanh không cho ai vào can ngăn.

Được biết, trước đó khi vợ chồng K. chưa ly hôn, T.L từng dọa dẫm sẽ đánh chị. Chia sẻ với các cơ quan báo chí, chị K. cho biết từ khi xảy ra sự việc đến nay chồng cũ không liên hệ xin lỗi hay có bất cứ lời hỏi thăm nào. Hiện K. đã báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ông Dương Công Binh, Chủ tịch UBND phường Trần Phú, thành phố Móng Cái cho biết đơn vị đã nắm rõ thông tin vụ việc. Phía công an phường cũng đã triệu tập những đối tượng liên quan lên trụ sở để làm rõ.

 

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