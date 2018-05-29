Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa người được cho là bồ nhí với vợ nhân tình khiến cư dân mạng xôn xao.

Nhiều giờ qua, đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa hai người phụ nữ được dân mạng liên tục chia sẻ và bình luận.

Theo người đăng tải clip, người phụ nữ mặc áo chống nắng màu trắng (được cho là bồ nhí) liên tục nắm tóc đập đầu người vợ xuống nền gạch. Sau đó, cô ta còn dùng chân đạp lên mặt người kia.

Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Dù bị đánh tới tấp nhưng cô vợ cũng chỉ chửi lại chứ không ra tay đánh trả. Nhìn thấy tình hình không ổn, một người phụ nữ đã lên tiếng can ngăn.

Thế nhưng cô bồ nhí chẳng những không dừng tay mà còn lên tiếng quát nạt: “Chị không biết gì thì chị im đi”.

Chỉ khi có người can ngăn thì cuộc ẩu đả mới chấm dứt - Ảnh cắt từ clip

Sau đó, cô gái này tiếp tục lao đến đánh vào đầu người vợ gây chảy máu. Chỉ khi những người xung quanh đến ngăn cản thì cô ta mới bỏ đi. Tuy nhiên cô ta vẫn không quên buông lời hăm dọa đối phương.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 29/5 tại TP. Móng Cái, Quảng Ninh. Nguyên nhân ban đầu được cho là vì bị nói xấu sau lưng nên "kẻ thứ ba" đã tìm đến gặp cô vợ để dằn mặt.

Mặc dù chưa rõ thực hư vụ việc nhưng nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc vì những người có mặt ở đó không can ngăn kịp thời. Số khác lại cho rằng vì cô vợ quá hiền nên bị kẻ thứ ba bắt nạt.

Đánh ghen như thời trung cổ ở Cà Mau: Nạn nhân bị cắt tóc, xát bột ớt nóng khắp người Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng chị T.H.P vẫn phải trùm kín mặt mỗi khi ra đường vì sợ bị nhận ra mình là nhân vật trong đoạn clip đánh ghen ở Cà Mau gây xôn xao dư luận thời gian qua.

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