Theo Ifeng.com đưa tin, sự việc xảy ra ở một nhà hàng tiệc cưới thuộc thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Một đám cưới đang diễn ra hết sức vui vẻ thì ở đâu xuất hiện một cô gái bước vào tuyên bố buổi tiệc này phải dừng lại.

Đám cưới vốn là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi người, thế nhưng đôi khi ngày vui bị phá hỏng bởi những vị khách không mời mà đến. Chuyện cướp dâu, cướp rể cứ ngỡ chỉ có trên phim, không ngờ ngoài đời thực cũng xảy ra, thậm chí còn gay cấn gấp bội.

Cô nàng phá rối phân trần rằng mình mới chia tay với chú rể không bao lâu thì phát hiện bản thân đã mang thai nên muốn anh ta phải chịu trách nhiệm. Cô dâu cũng không chịu thua kém khi tiết lộ rằng cô cũng đang mang trong mình giọt máu của chú rể, chính vì thế cả hai mới quyết định kết hôn.

Cô gái này mặc chiếc váy trắng thướt tha giống hệt cô dâu, tự xưng rằng mình là bạn gái chính thức của chú rể, là nhân vật chính của buổi tiệc này. Cô dâu nghe thấy thế thì tức giận vô cùng, đi tới tranh cãi với "tình địch".

Vụ cãi vã ngày càng mất kiểm soát. Kết quả, hai cô dâu lao vào ẩu đả không thương tiếc. Chú rể sợ hai đứa bé xảy ra chuyện nên nhảy vào giữa can ngăn, cầu xin hai người phụ nữ hãy dừng tay lại để nói chuyện phải trái. Hai bên gia đình cùng các quan khách đều sốc nặng, chỉ biết đứng quan sát vụ việc rồi chỉ trỏ bàn tán. Một số người tới phụ chú rể kéo hai cô gái ra.

Không thể ngờ, cô dâu nói rằng mình cũng đã mang thai nên sẽ không nhường chồng cho người khác - Ảnh: Ifeng

Được biết, chú rể và cô gái kia từng yêu nhau khá lâu và tính tới chuyện kết hôn. Thế nhưng gia đình anh ta không kham nổi số tiền thách cưới tận 180.000 nhân dân tệ (hơn 600 triệu đồng) của nhà gái nên cả hai đành chia tay.

Một thời gian sau, cô gái phát hiện mình mang thai với bạn trai cũ nên quyết định tìm tìm tới, bắt anh ta phải chịu trách nhiệm. Éo le thay, chàng trai cũng đã có người mới, còn chuẩn bị kết hôn nên cô gái đánh liều tới đám cưới để "cướp rể". Cô nói rằng mình không thể chấp nhận việc bố của đứa con trong bụng trở thành chồng của người khác.

Hiện vẫn chưa biết kết cục của chuyện tình tay ba này, nhưng nó đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội với tựa đề: "Một đám cưới sống động với hai cô dâu".

Hai cô nàng lao vào ẩu đả khiến chú rể nhảy vào giữa can ngăn - Ảnh: Ifeng

"Bây giờ cả hai đều mang thai thì biết làm thế nào nhỉ?"; "Chuyện này là do chú rể gây ra và anh ta phải có trách nhiệm lo lắng cho cả hai cô gái"; "Tưởng chỉ có trong phim, không ngờ ở ngoài cũng có, thậm chí còn gay cấn hơn trên màn ảnh nhiều"; "Hai bên chia tay tự nguyện chứ có phải anh ta 'quất ngựa truy phong' đâu"..., cư dân mạng bàn tán xôn xao về vụ việc.