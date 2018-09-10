Đoạn clip nam thanh niên trẻ tuổi bị dằn mặt vì gạ gẫm gái có chồng đi nhà nghỉ hiện đang là tâm điểm trên mạng xã hội. Nội dung trong clip cho thấy thanh niên này "trót dại" gửi tin nhắn rủ một phụ nữ đã có gia đình đi nhà nghỉ. Không ngờ lại bị người chồng phát hiện, thay vợ trả lời nam thanh niên, hẹn gặp ở một nhà nghỉ rồi đến bắt tại trận.

Mở đầu đoạn video, nam thanh niên đang quỳ xuống sàn nhà, chắp tay van lạy trong tình trạng hoảng hốt vì bị người chồng chất vấn.

"Tao hỏi mày trả lời, mày biết người ta có chồng không?", người chồng hỏi.

"Em xin lỗi anh, em biết ạ", nam thanh niên lí nhí đáp.

"Mày biết người ta có chồng nhưng tại sao làm vậy, mày biết có chồng con rồi vẫn phá gia đình người ta à? Mày biết vợ tao khù khờ nên định vậy à?", anh chồng tiếp tục chất vấn.

"Em vào đây làm mướn em quỳ lạy các anh tha lỗi giùm em. Các anh để em ở đây làm kiếm ít tiền, em xin các anh", thanh niên liên tục van xin.

Nam thanh niên liên tục van xin - Ảnh: Facebook

Sau vài câu hỏi, người chồng đã lao vào đánh nam thanh niên mặc anh ta khóc lóc van xin. Thấy sự việc ngày càng ầm ĩ, chủ nhà nghỉ đã yêu cầu tất cả ra ngoài giải quyết. Nam thanh niên bị túm áo lôi ra đường, vừa đi vừa xin tha mạng.

Clip: Nam thanh niên bị đánh bầm dập vì gạ gẫm gái có chồng

Màn hỏi tội vẫn được tiếp tục dưới sự chứng kiến của nhiều người hơn. Anh chồng cùng bạn bè trút giận lên nam thanh niên, thậm chí bắt anh ta cởi đồ ngay giữa đường để dằn mặt.

Nam thanh niên bị bắt cởi đồ ngay giữa đường - Ảnh: Facebook

Đoạn clip đang được chia sẻ khắp các hội nhóm trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người tuy bất bình với hành động thiếu đứng đắn của nam thanh niên nhưng cũng không ủng hộ cách xử lý của người chồng. Hành vi sử dụng vũ lực của anh chồng trong đoạn clip rất có khả năng sẽ bị xử lý trước pháp luật.