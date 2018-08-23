Cả nhà chồng kéo đến phòng trọ đánh ghen, đạp vào mặt bồ nhí: 'Con dâu tao quá lành'

Xã hội 23/08/2018 01:15

Những tưởng chỉ phải viết bản cam kết, hứa không gặp lại nhân tình, cô bồ nhí cuối cùng vẫn phải nhận những cái tát và giật tóc đau đớn.

Mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip cả nhà chồng kéo đến phòng trọ của một nữ sinh viên để giải quyết lùm xùm liên quan đến chuyện ngoại tình.

Theo nội dung trong clip, nữ sinh viên này đã bị bắt quả tang quan hệ bất chính với người đàn ông có gia đình tên T.

Tuy nhiên, thay vì đánh đập, lột đồ như những vụ đánh ghen khác, gia đình anh T. giữ thái độ bình tĩnh, đồng thời yêu cầu cô nhân tình viết cam kết sẽ chấm dứt mối quan hệ này. 

"Tôi với anh T có mối quan hệ anh em. Gia đình cũng đã có nhắc nhở, tôi và anh T cũng đã hứa sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào nữa. Đến nay anh T bỏ nhà ra đi và có đến gặp tôi. Sau đó gia đình anh T. có bắt gặp tôi với anh T. ở cùng nhau. Tôi biết chuyện lần này rất khó tha thứ. Tôi mong gia đình có thể tha thứ chuyện lần này và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Nếu tái phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật", nội dung bản cam kết được nữ sinh viên đọc lên cho tất cả cùng nghe.

Clip: Nữ sinh viên bị đánh ghen tại phòng trọ

Tiếp đó, cô gái đưa tờ giấy cam kết cho một người đàn ông trung niên tự xưng là chú của anh T. "Đây chú nói lần cuối với cháu cho cháu hiểu thế này. Chú đã nói rất nhiều lần rồi, cũng lên tận nhà nhắc nhở cháu nữa. Các cháu có trình độ nên chỉ cần nói thế là hiểu. Cháu không dễ gì đi cướp gia đình người ta. Nếu mình là vợ anh T. mà có người khác xâm phạm hạnh phúc gia đình thì sẽ ra sao. Mình là phụ nữ có con nhỏ rồi mà người chồng đi với người khác thì sao?.

Chú nói thẳng là gia đình chú rất nhân văn. Nếu như là gia đình nhà khác, vợ T. mà sư tử thì chắc sẽ không để cháu yên. Hôm nay có đủ bằng chứng rồi, nếu cháu không chấm dứt thì biên bản này sẽ đến trường lớp luôn. Từ nay cấm dưới mọi hình thức nhớ chưa", người chú nói chuyện phải trái với nữ sinh viên.

Cả nhà chồng kéo đến phòng trọ đánh ghen, đạp vào mặt bồ nhí: 'Con dâu tao quá lành' - Ảnh 1
Mẹ chồng kéo người đi đánh ghen hộ con dâu - Ảnh cắt từ clip

Sau một hồi phân tích lý lẽ, người đàn ông răn đe nếu sự việc còn tiếp diễn sẽ đưa bản kiểm điểm trên đến trường đại học của cô gái. Thậm chí, ông còn tuyên bố dù cặp tình nhân chạy trốn ở đâu, gia đình ông cũng có thể tìm được.

Nói xong, người chú không thể kìm chế được sự bức xúc, đã vung tay tát mạnh vào mặt cô gái: "Tát cho một cái nhớ đời, tao là chú nó". 

Tiếp đó, một người phụ nữ được cho là mẹ ruột của anh T. xông vào, túm tóc đánh tát cô nhân tình và liên tục mắng chửi: "Tao phải đánh cho con dâu tao, con dâu tao quá lành. Để cho mi nhớ không mi quên nhanh lắm đây này". Đỉnh điểm, cô gái nhận cú đá bằng chân thẳng vào mặt.

Thấy vậy, một số người thân trong gia đình đã kéo tay can ngăn, cho rằng không nên đánh cô nhân tình nữa. Sự việc lúc này mới tạm thời chấm dứt. 

Cả nhà chồng kéo đến phòng trọ đánh ghen, đạp vào mặt bồ nhí: 'Con dâu tao quá lành' - Ảnh 2
Người mẹ đánh nhân tình của con trai - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, phần đông cư dân mạng đều ủng hộ cách giải quyết sự việc của gia đình trong đoạn clip, khi ngồi lại nói chuyện lịch sự phân tích sự việc cho cô nhân tình hiểu. Đồng thời, ai cũng hy vọng nữ sinh viên sau khi nhận được bài học sẽ tỉnh ngộ, chấm dứt mối quan hệ sai trái kia.

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