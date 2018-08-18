''Vào đây đọc bài, em thấy mọi người cứ than vãn số phận và chửi rủa người thứ 3 là này nọ rồi đánh ghen phải nặng...

Mới đây, hội chị em lại được phen tranh cãi kịch liệt vì đoạn tâm sự khá dài của cô gái bí ẩn kể lại chuyện mình từng bất đắc dĩ trở thành kẻ thứ ba và mong được mọi người thông cảm.

Cách đây 4 năm em đang là sinh viên Đại học, có quen 1 anh lớn hơn 7 tuổi, chững chạc. Anh là nhân viên thôi, không phải giàu có gì đâu ạ. Đó là tình đầu của em. Em quen anh có cậu ruột của anh biết. Anh cũng hay dẫn em đi chơi cùng 2 - 3 người bạn thân 10 năm của anh, chị ruột của bạn gái cũ và có cả bạn gái cũ 4 năm trước của anh nữa. Mọi việc diễn ra bình thường.

Em xin được kể câu chuyện của mình để mọi người có suy nghĩ chín chắn hơn một tí về người thứ 3 cũng như có suy nghĩ tích cực. Đây là chuyện thật và em cũng không có ý cổ vũ.

Quen nhau được 4 tháng thì tụi em nảy sinh quan hệ tình dục và đó là lần đầu của em. Vào 1 ngày đẹp trời, 1 người phụ nữ xuất hiện trước cha mẹ của em và bảo rằng em cướp chồng của chị ta và em nghĩ rằng đó là nhầm lẫn.

Cha mẹ gọi em về để gặp chị ta và em xác nhận chị ta là vợ 9 năm của bạn trai em, họ có 2 con gái. Em sốc lắm. Em cũng đã xin lỗi và kể rõ là em bị lừa, hứa không qua lại nữa.

Trước khi về, chị ta còn nói với cha mẹ em là: "Bác dạy con gái hay quá! Mới quen 2 ngày là đã cho chồng con quan hệ rồi. Nó về kể lại cho con nghe... con bác như cái cống rồi, giữ kĩ để sau này nó làm gái đấy". Lúc đó, cha mẹ em rất buồn nhưng không trách em.

Em bất lực lắm. Vì bạn bè, người thân của anh đâu có ai nói gì với em. Sau đó em có gọi chửi anh và đổi số điện thoại.

Nhưng chị ta chưa dừng ở đó, đến trường em học nói với ban giám hiệu đề nghị đuổi học em vì cướp chồng chị mà chị nhắc nhở nhiều lần không nghe, làm gái lừa tiền của chồng chị, chị ta lại lên lớp của em, túm tóc đánh em và bảo nói với lớp trưởng và bí thư tại em cướp chồng còn thách thức.

Chị ta lại chỗ làm thêm nói với quản lý y như vậy, chị liên tục khủng bố cha mẹ em và em bằng người nặc danh, bằng lời lẽ thô tục... Thậm chí còn giả làm 1 anh nào khác kêu trả giá em như gái vậy...

Kết quả, em mất việc, nghỉ học và không dám về nhà. Nỗi oán hận lên cao em quyết định gọi cho anh và quay lại. Cuối cùng, anh ly dị chị ấy.

Giờ em đã có cuộc sống mới, nhưng vẫn luôn nghĩ sao chị ta lại dồn em vào đường cùng trong khi em đâu có sai. Em bị lừa và rõ ràng là em đã tâm sự với chị rồi. Em chưa hề liên lạc tiếp ngoại trừ lần gọi chửi anh vì anh lừa em thôi.

Chốt lại, em muốn nói đừng dồn ai vào chân tường.

Giờ em nghe vụ đánh ghen hay ai lên mạng cũng kể là đã nhắc nhở nhiều lần, bị thách thức, em nhớ lại chuyện cũ của em và ức lắm. Em mất một tương lai mà đâu phải tại em. Giờ em có gia đình rồi, hối hận vì mình mà để 2 đứa trẻ mất cha.

Em xin cam kết lời em nói là thật, em xin nhận gạch đá nhưng chỉ muốn nhắc rằng, đừng dồn ai vào chân tường. Mấy chị chỉ ăn hiếp được người hiền và biết nhận lỗi thôi, còn mấy đứa ghê gớm không dễ ăn hiếp đâu ạ''.

Bị người vợ đánh ghen đến mất việc, cô bồ nhí trả đũa cay độc và cảnh báo 'đừng dồn kẻ thứ ba vào chân tường' - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, lời tâm sự của cô gái trẻ nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

Hầu hết mọi người cho rằng, dù vô tình hay cố ý thì cô gái này cũng từng là kẻ thứ ba, làm đảo lộn cuộc sống của một gia đình. Vậy nên không thể coi cô gái là nạn nhân đáng thương trong câu chuyện éo le này.

"Sao chưa tìm hiểu kỹ về anh ta lại đồng ý trao thân chớp nhoáng như vậy? Thời nay chứ đâu phải lạc hậu như ngày xưa mà không tìm hiểu chứ. Đặc biệt, lúc yêu bạn anh ta đã gần 30 tuổi, chẳng lẽ bạn chưa từng đặt dấu hỏi liệu anh ta đã có gia đình hay chưa? Đúng là chẳng tin nổi", H.M. bình luận.

"Bạn trách chị vợ kia sao không xem lại chính mình đi. Chỉ vì sự ích kỷ của bạn mà phá nát một gia đình, khiến nhà người ta tan đàn xẻ nghé. Bây giờ bạn cũng đã lập gia đình, nếu chồng bạn cặp kè với một em sinh viên trẻ trung xem bạn có bình tĩnh được hay không", T.H. bày tỏ.

"Thôi đừng nghe kẻ thứ ba bao biện. Có làm vợ mới thấu nỗi đau bị phản bội. Đã cặp kè với chồng người ta thì chẳng có quyền lên tiếng đâu", Y.T. tỏ ra khá gay gắt.

Bên cạnh đó, một số người bình tĩnh hơn lại chỉ ra rằng: ''Trong chuyện này nếu bình tĩnh thì thấy lỗi lầm lớn nhất ở cả gã chồng trăng hoa bội bạc kia. Cả 2 người phụ nữ đều đáng thương cả. Một người bị phụ bạc, một người bị lừa tình''.

Một số người tỏ ý thông cảm cho cô gái trẻ, bởi cô cũng chỉ là nạn nhân của người đàn ông không chung thủy.

"Cô ấy đâu biết anh ta có vợ rồi, mọi người không nên phán xét quá. Thử đặt mình vào vị trí của cô ấy mới thấy tội nghiệp", K.L. bày tỏ.

"Người vợ cũng không vừa, làm quá mọi chuyện mới dẫn đến kết cục như thế. Cô gái đã nhận sai, muốn sửa lỗi, cũng đâu dính dáng đến chồng chị ấy nữa, sao phải dồn người ta đến đường cùng?", Q.A. cho biết.

Hiện câu chuyện éo le này vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em.