Bắt quả tang chồng dẫn cả nhà bồ nhí đi ăn, vợ uất ức lao vào đánh ghen, bồ rút dép đòi 'ăn thua đủ'

Xã hội 17/08/2018 15:04

Bắt gặp chồng dẫn cả nhà nhân tình đi ăn, người vợ cùng một số người đi cùng đã xông vào nhà hàng đánh ghen, đập phá bàn ăn gây nên cảnh tượng náo loạn.

Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người vợ kéo theo bạn bè lao vào nhà hàng, đập phá, đánh ghen ầm ĩ khi bắt quả tang chồng dẫn cả nhà bồ nhí đi ăn.

Theo hình ảnh trong clip, ngay khi xông vào chứng kiến sự việc, bạn bè của cô vợ đã xông vào túm áo cô gái được cho là nhân tình của anh chồng, đồng thời đập phá bàn ăn. Riêng chị vợ túm cổ áo chồng chửi bới và tra hỏi: "Chúng mày phè phỡn thế này đây à?". 

Bắt quả tang chồng dẫn cả nhà bồ nhí đi ăn, vợ uất ức lao vào đánh ghen, bồ rút dép đòi 'ăn thua đủ' - Ảnh 1

Bắt quả tang chồng dẫn cả gia đình nhân tình trẻ đi ăn nhà hàng, vợ cùng bạn bè xông vào đánh ghen, đập phá - Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, anh chồng vẫn đứng yên mặc cho chị vợ túm áo chửi bới thậm chí tát thẳng vào mặt. Bên cạnh đó, một người (nghi là người nhà cô nhân tình) lên tiếng can ngăn, bênh vực. Lúc này, chị vợ chỉ thẳng tay quát lớn: "Chúng mày im đi, tao có đủ bằng chứng".

Bắt quả tang chồng dẫn cả nhà bồ nhí đi ăn, vợ uất ức lao vào đánh ghen, bồ rút dép đòi 'ăn thua đủ' - Ảnh 2

Chị vợ vừa túm cổ áo chồng vừa chửi bới thậm chí tát vào mặt vì uất ức - Ảnh cắt từ clip

Thấy sự việc ngày càng ầm ĩ, một người quát lớn: "Gọi công an tới đây, gọi công an phường giải quyết". Tuy nhiên, nhóm người vẫn không chịu dừng tay, thậm chí còn xô xát thậm tệ hơn.

Về phần cô nhân tình (mặc áo đỏ), sau khi thấy sự việc đẩy lên đỉnh điểm, cô này mặc cho mọi người can ngăn đã rút dép xông lên chỉ tay thẳng mặt chửi bới, thách thức chị vợ.

Đáng nói, trong đám đông chứng kiến sự việc có khá nhiều người già và trẻ nhỏ.

Bắt quả tang chồng dẫn cả nhà bồ nhí đi ăn, vợ uất ức lao vào đánh ghen, bồ rút dép đòi 'ăn thua đủ' - Ảnh 3

Cô bồ nhí sau một hồi giằng co đã bức xúc rút dép xông lên đòi 'ăn thua đủ' với chị vợ - Ảnh cắt từ clip

Dù chưa biết thực hư sự việc ra sao, đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm cùng nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

"Gặp mình thì đánh chồng chứ chẳng đánh bồ nhí làm gì đâu. Anh ta không gật đầu thì chẳng ai dụ dỗ được cả", Thủy Nguyễn bình luận.

"Vợ đẹp con khôn không thích lại cứ phải rước vạ vào thân mới chịu. Chẳng những cặp kè còn dẫn cả nhà nhân tình đi chè chén mới chịu, bó tay luôn. Cô bồ nhí cũng không vừa, còn định gây chiến với cả cô vợ luôn, trơ trẽn hết sức", Hải Thanh bức xúc. 

"Mình nghĩ cô nhân tình kia chẳng biết anh này có vợ. Ít ai cặp kè bất chính còn dẫn về giới thiệu cho cả gia đình. Một người đàn ông lăng nhăng làm khổ biết bao nhiêu người", Trà Thanh bày tỏ.

"Chẳng lẽ gia đình này biết con cháu họ cặp kè bất chính mà vẫn đồng ý cho qua lại? Hay là không biết mà vô tình bị vạ lây thôi? Khó hiểu thật", Hà My viết.

Hiện đoạn clip vẫn đang được người dùng mạng chia sẻ vô cùng nhiệt tình.

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