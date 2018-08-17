Đối với phụ nữ, có lẽ chẳng còn gì đau đớn hơn khi biết người chồng từng thề non hẹn biển với mình lại đang đầu ấp tay gối với người đàn bà khác. Trong số vô vàn những hoàn cảnh éo le ấy, hầu hết chị em đều chọn cách tha thứ cho chồng để giữ mái ấm gia đình nguyên vẹn, con mình vẫn có thể gọi tiếng cha mỗi ngày.

Ngày nay, dường như chuyện vợ hay chồng ngoại tình không còn lạ lẫm với nhiều gia đình. Chỉ cần dạo quanh mạng xã hội, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những câu chuyện vợ tố chồng có bồ nhí, chồng "bóc" vợ cặp bồ.

Người vợ trong câu chuyện dưới đây khiến hội chị em vừa xót xa, vừa cảm phục bao nhiêu thì lại căm phẫn, bất bình với người chồng bấy nhiêu.

Thế nhưng, việc phát hiện chồng mình "vui chơi ra sản phẩm" với nhân tình trẻ, thậm chí bản thân còn sắp phải nuôi đứa trẻ không phải con mình là cú sốc mà không phải người phụ nữ nào cũng chấp nhận được.

Sắp tan nát gia đình vì một đứa trẻ xa lạ, người vợ cầu cứu hội chị em cách cứu vãn - Ảnh minh họa: Internet

"Mình buồn quá, muốn được mọi người cho ý kiến cũng như san sẻ! Mình chỉ biết khóc thôi mà khóc hoài cũng cạn nước mắt rồi. Các bạn có biết không, chỉ qua đêm nay nữa thôi là cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn. Mình sẽ phải đón nhận thêm một thành viên mới. Em bé đó mới được chào đời, một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp mà không phải máu mủ của mình, mình rất đau đớn!

Chân tay rụng rời tim đập loạn nhịp. Mình vốn thương chồng, thương con, cũng chấp nhận sống dù cuộc sống có khổ cực bao nhiêu chăng nữa chỉ cần chồng chăm chỉ làm ăn biết thương vợ thương con là được. Nhưng cái đúng là không ai lường trước được, khi mình mang bầu thằng cu thứ 3 thì cũng là lúc chồng làm ăn sa sút, lâm vào cảnh nợ nần, rồi vợ chồng phải sống xa nhau để kiếm kế sinh nhai.

Đúng vào lúc cơ hàn này, chồng mình đã phải lòng một em sinh viên. Lúc mình biết chuyện, chồng mình nói xin lỗi và hứa sẽ không qua lại với người đó nữa. Vậy mà lời nói gió bay, 2 người họ vẫn qua lại với nhau.

Rồi chuyện gì đến sẽ đến, cô gái đó đã mang trong người giọt máu của chồng mình, còn gì đau đớn hơn... Mình như chết lặng, mình đã có lúc muốn đi đánh ghen để thỏa cơn giận giữ, nhưng các bạn biết không?

Mình đã không đủ can đảm vì không muốn làm chồng mất mặt, cũng không muốn gia đình bị xáo trộn. Khi biết chồng mình quen cô bé đó, mình đã gọi điện và nhắn tin nói bé đó là em nên dừng mối quan hệ đó lại vì anh có vợ và 3 con rồi.

Mình những tưởng khi mình nói thế cô bé đó sẽ thấy không có tương lai mà rút lui, thế mà không những không rút lùi mà còn tiến sâu hơn. Và bây giờ, khi sinh con xong lại muốn được đi học trở lại. Gia đình cô bé đó muốn chồng mình nuôi đứa nhỏ.

Chồng mình đã đồng ý, mình cũng chẳng biết làm sao bây giờ. Bởi vì mình có chửi có đánh hay làm bất cứ chuyện gì đi nữa thì người khổ cũng chỉ có mình và các con của mình thôi nên mình đã nói sẽ cùng anh chăm sóc đứa nhỏ.

Mình chỉ thấy buồn ở chỗ gia đình cô bé đó sẵn sàng để con mang thai 9 tháng, 10 ngày, đẻ đứa con đau đớn biết nhường nào giờ lại sẵn sàng giao con đi. Với lại cũng không muốn trong giấy khai sinh có tên người mẹ mà lại muốn đứa con mang họ bố. Nếu khai sinh cho đứa nhỏ mang họ bố mà không rắc rối gì cũng không có tên mẹ bé trên giấy khai sinh thì mình cũng sẵn sàng cho chồng làm giấy khai sinh cho con vì đó là quyền lợi của con.

3 ngày nay chồng mình chờ đợi ở bệnh viện để đón bé về mình rất buồn và giận chồng nhiều lắm nhưng 3 đứa con mình lúc nào cũng gọi ba ơi ba à..., mình lại không nỡ để chúng phải rời xa. Nhưng rồi đây khi phải nhìn các con chia cơm sẻ áo san sẻ tình cảm, không biết mình có chịu nổi không? Mình phải như nào mới được đây? Có ai giống mình bây giờ không?", lời tâm sự nghẹn đắng của cô vợ khiến nhiều người xót xa.

Câu chuyện chồng mang con riêng về cho vợ nuôi dưỡng khiến dân tình tức 'sôi máu' - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đăng tải lên một nhóm kín dành cho phụ nữ, câu chuyện éo le này nhanh chóng thu hút hàng ngàn bình luận đồng cảm, chia sẻ của hội chị em.

"Em thấy chị thực sự rất cao thượng và khoan dung. Nhưng đúng là ông Trời thử thách người tốt mà. Không biết chị phải sống thế nào với đứa trẻ không máu mủ, gã chồng tệ bạc trong thời gian tới đây. Chị cố gắng lên nhé, thương mẹ con chị", T.U. bình luận.

"Ai ở trong hoàn cảnh của chị sẽ hiểu việc ly hôn gần như là không thể. Ly hôn thì tội nhất là ba đứa con nhỏ thôi, một mình chị khó mà cáng đáng hết được. Còn tiếp tục sống với nhau thì không biết đối mặt với đứa trẻ kia sao đây, hàng ngày nhìn chồng lại như cứa vào vết thương trong lòng vậy", H.K. bày tỏ.

"Mình cũng từng như bạn, tuy nhiên mình đã chọn cách ly hôn và nuôi con một mình. Hiện cuộc sống của hai mẹ con rất êm đềm. Mong bạn sáng suốt để chọn được cách giải quyết ổn thỏa. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh mà", M.T. cho biết.

Bên cạnh những bình luận chia sẻ, không ít người tỏ ra vô cùng phẫn nộ với hành vi bội bạc, vô trách nhiệm của anh chồng.

"Ngoại tình đã khó chấp nhận được, đằng này còn mang con riêng về cho vợ nuôi sao? Nếu là mình thì mình bỏ luôn, nuôi con một mình cho khỏe", O.N. viết.

"Đừng nuôi, kệ nó. Nó đẻ được thì nuôi được. Cả thằng chồng bội bạc. Chị quan tâm đến bản thân chị và con chị thôi. Chị đừng dại mà hầu nó cho hao tổn sức khỏe của mình, để nó rảnh rỗi cặp với nhau. Cái giống ấy nó không đổi tính, đổi nết được đâu", một cư dân mạng là nam không kiềm được bức xúc.

"Chị tưởng nuôi con người khác dễ thế sao? Chị đối xử tốt với đứa trẻ thì người ta sẽ coi là trách nhiệm chị phải làm. Còn chỉ cần mắng mỏ một câu thôi là mang tiếng 'bánh đúc có xương' ngay", H.E. bày tỏ.

Dù chưa thể biết người vợ trong câu chuyện sẽ quyết định ra sao, thế nhưng ai cũng mong chị thật mạnh mẽ, kiên cường để đối mặt với những sóng gió sắp tới. Hy vọng cả ba mẹ con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn ở tương lai phía trước.