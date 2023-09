Vì không chịu ngủ trưa, bị trai 3 tuổi bị cha dượng dùng dây thắt lưng đánh thương tích khắp người.

Hôm nay (16/8), Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Võ Huyền Anh (22 tuổi, ngụ thị trấn An Thới) về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là cháu bé 3 tuổi, con riêng của vợ bị can.

Bé trai bị cha dượng đánh thương tích khắp người - Ảnh: Zing

Theo điều tra ban đầu, ngày 11/8, bé Cường (tên nạn nhân đã thay đổi) không chịu ngủ trưa, liên tục khóc lóc nên bị Huyền Anh nhốt vào phòng. Sau đó, gã cha dượng dùng dây thắt lưng và vật bằng kim loại đánh liên tiếp vào người bé trai, khiến nạn nhân bị trầy xước, thương tích đầy mình.

Bức xúc trước hành vi của Huyền Anh, rạng sáng 12/8, người mẹ đến cơ quan công an tố cáo hành vi bạo hành của chồng.

Nhận tin báo, công an đã tiến hành kiểm tra, sau đó phá cửa phòng để giải cứu bé Cường trong tình trạng hoảng loạn, mắt sưng không mở lên được, trên người chi chít vết thương rướm máu.

Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-chiu-ngu-trua-be-trai-3-tuoi-bi-cha-duong-danh-chi-chit-vet-thuong-tren-lung-293938.html