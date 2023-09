Vụ việc nữ giáo viên mầm non bạo hành trẻ em khiến dư luận địa phương phẫn nộ, yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra làm rõ.

Mới đây, trang Anhui Business Daily đã đăng tải đoạn phim ghi lại cảnh giáo viên mầm non bạo hành 3 trẻ em khiến dư luận vô cùng bức xúc. Theo đó, sự việc xảy ra tại Trường mầm non Thường Xuân Đằng (thành phố Hợp Phì, thủ phủ An Huy, Trung Quốc).

Đoạn phim được ghi lại bằng camera giám sát của trường, được cho là xảy ra vào ngày 2/8 vừa qua.

Nữ giáo viên mầm non bị tố đạp lên mặt trẻ - Ảnh: Anhui Business Daily

Một phụ huynh học sinh họ Biện có con bị bạo hành cho biết, con gái của ông kể rằng bị cô giáo đánh vào ngày 6/8. Sau đó, vị phụ huynh này đã đến trường hỏi rõ sự việc. Ông Biện bức xúc cho rằng cách giáo viên đối xử với con mình là không thể chấp nhận được. Được biết, đứa bé mới theo học Trường mầm non Thường Xuân Đằng khoảng 1 tuần, với mức học phí là 5000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng) một tháng.

Sau khi đoạn video bạo hành trẻ em nói trên lan truyền trên mạng xã hội, một người bạn của ông Biện đã nhận ra con gái của bạn mình chính là đứa trẻ bị bạo hành trong clip. Người này còn nói con gái của ông Biện đã bị giáo viên đạp lên mặt trong lúc ngủ. "Cô giáo khi đó đang mang giày và đạp trực tiếp lên mặt của đứa bé", người bạn này nói.

Ông Biện còn cho biết, ban đầu nhà trường hoàn toàn phủ nhận vụ bạo hành. Sau khi ông Biện cho lãnh đạo nhà trường xem đoạn phim từ Anhui Business Daily, những người này mới chịu nhận lỗi.

Vị phụ huynh cũng đã báo cảnh sát địa phương và đại diện ngành giáo dục. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Trường mầm non Thường Xuân Đằng chưa được cấp phép. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

