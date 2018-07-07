Con gái sinh non trên vỉa hè, mẹ nhẫn tâm vứt cháu ra đường khiến đứa trẻ suýt mất mạng

Thế giới 07/07/2018 16:06

Đứa trẻ không được người thân chào đón nên bị vứt ra đường. May mắn bé đã được người dân cứu giúp và đưa đến bệnh viện điều trị.

Một cô bé 15 tuổi sống tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đi học xa nhà hơn 400 km và vừa trở về nhà thăm gia đình nhân dịp nghỉ hè. Tuy nhiên, khi đang ở nhà, thiếu nữ đột nhiên bị chảy máu, kêu đau bụng dữ dội. Trên đường đến bệnh viện nhân dân Thái Hưng, nữ sinh đã chuyển dạ rồi sinh con ở trên vỉa hè. Hiện vẫn chưa rõ cô bé có biết mình mang thai hay không, hay chỉ đơn giản là muốn giấu mọi chuyện với gia đình.

Clip: Người dân địa phương xúm lại coi em bé vừa được sinh ra trên vỉa hè

Đáng nói, thay vì chào đón sự ra đời của đứa trẻ, bà ngoại tên Lin lại bế cháu lên rồi vứt mạnh ra đường khiến cháu bé bị xây xước da và bầm tím khắp mình mẩy. Người qua đường lập tức chạy tới giúp đỡ, đặt bé sơ sinh nằm lên một tấm khăn rồi lấy dù che để em không bị mưa ướt. Họ cũng hết lời khuyên nhủ bà Lin đừng hắt hủi đứa trẻ như vậy.

Con gái sinh non trên vỉa hè, mẹ nhẫn tâm vứt cháu ra đường khiến đứa trẻ suýt mất mạng - Ảnh 1
Em bé sơ sinh bị bà ngoại chối bỏ, vứt ra ngoài đường - Ảnh: Mirror

Mirror đưa tin, bà Zhang - một trong những nhân chứng tại hiện trường kể lại: "Cảnh tượng đó rất đáng sợ. Người phụ nữ trung niên bế đứa trẻ lên rồi ném xuống bên đường, miệng còn nói 'Không, không! Chúng tôi không muốn có đứa bé này'".

Sau đó, một y tá đi ngang đã bế em bé sơ sinh vào bệnh viện cắt rốn, tắm rửa và chăm sóc y tế. Trong khi đó, "người mẹ nhí" cũng được các bác sĩ làm thủ thuật y khoa để lấy bánh rau còn sót ra ngoài. Hiện cả hai mẹ con đều đã ổn định sức khỏe

Con gái sinh non trên vỉa hè, mẹ nhẫn tâm vứt cháu ra đường khiến đứa trẻ suýt mất mạng - Ảnh 2
Người dân đặt em bé lên tấm khăn và che dù để tránh mưa ướt - Ảnh: Mirror

Nhận tin báo, Cảnh sát thị trấn Thái Hưng đã có mặt giải quyết vụ việc. Lực lượng chức năng cũng khẳng định việc bà Lin vứt cháu ngoại mới sinh là hành động trái đạo đức và vi phạm pháp luật.

Người phụ nữ này đã hứa sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa khi con gái và cháu ngoại xuất viện về nhà.

Con gái sinh non trên vỉa hè, mẹ nhẫn tâm vứt cháu ra đường khiến đứa trẻ suýt mất mạng - Ảnh 3
Em bé may mắn được cứu sống - Ảnh: Mirror
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