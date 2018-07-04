Chủ tịch Hội phụ nữ tại địa phương cho biết, trong cuộc sống thường ngày, ông X. và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần cãi nhau, ông X. lại đánh vợ khiến chính quyền và công an phải can thiệp.

Hôm nay (4/7), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Trịnh Ngọc X. (50 tuổi, ngụ phường Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), đơn vị đã bàn giao thi thể ông X. cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Phát hiện thi thể người đàn ông trên kênh thủy lợi - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, tối 2/7, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông dưới kênh thủy lợi nên báo công an. Qua xác minh, nạn nhân là ông X.

Người dân địa phương cho biết, trước khi tử vong khoảng vài hôm, ông X. xảy ra to tiếng với vợ. Người đàn ông dùng tay bóp cổ vợ nhưng được mọi người khuyên can và trình báo chính quyền.

Ngày 30/6, ông X. bỏ nhà đi đâu không rõ. Đến tối 2/7 thì phát hiện sự việc trên.

Nghi ngờ cái chết của ông X. có nhiều điều bất thường, người thân của nạn nhân đã yêu cầu công an điều tra làm rõ.

Chủ tịch Hội phụ nữ tại địa phương cũng thông tin thêm, trong cuộc sống thường ngày, ông X. và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần cãi nhau, ông X. lại đánh vợ khiến chính quyền và công an phải can thiệp. Hai vợ chồng nạn nhân đều làm nghề nông, kinh tế không mấy khá giả.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông X.

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