Cặp đôi 'nhấp nhô' liên tục, bị nghi 'mây mưa' trên giường bệnh khiến người xem đỏ mặt

Xã hội 04/07/2018 11:36

Đoạn video clip ghi lại cảnh một cặp đôi trùm chăn kín mít, thực hiện nhiều động tác 'nhấp nhô' khiến người xem đỏ mặt bức xúc.

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi trùm chăn kín mít, thản nhiên thể hiện tình cảm trên giường bệnh khiến nhiều người bức xúc. Chủ nhân đoạn clip đăng kèm dòng trạng thái: "Nằm viện đau đớn không ngủ nổi các mom ạ. Đang tính up thêm phần 2 gay cấn".

Cặp đôi 'nhấp nhô' liên tục, bị nghi 'mây mưa' trên giường bệnh khiến người xem đỏ mặt - Ảnh 1

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh: Facebook

Hình ảnh trong clip cho thấy một cô gái (chủ nhân đoạn clip) đang quay cặp đôi từ vị trí tương đối xa nhưng người xem dễ dàng nhận thấy đôi nam nữ đang trùm chăn kín mít, thực hiện nhiều động tác giống như đang làm "chuyện ấy" trên giường bệnh. Đặc biệt, giữa các giường không hề có tấm màn ngăn cách, bất cứ ai cũng có thể chứng kiến cảnh tượng trên. 

Cặp đôi 'nhấp nhô' liên tục, bị nghi 'mây mưa' trên giường bệnh khiến người xem đỏ mặt - Ảnh 2
Cặp đôi trùm chăn kín mít... - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này nhận được vô số "gạch đá" từ cư dân mạng. 

"Mặt dày quá đi mất, muốn làm gì thì về nhà riêng mà làm chứ đây là nơi công cộng, biết bao nhiêu người nhìn vào, thậm chí ở bệnh viện cũng có không ít trẻ em nữa", A.T. bình luận.

"Ý thức quá kém, thật sự không thể chấp nhận được. Nhìn cảnh này chỉ muốn chạy lại lật cái chăn ra xem họ có biết xấu hổ không", H.N. bày tỏ.

"Bệnh viện là nơi để người ta chữa bệnh chứ có phải nhà nghỉ đâu, đôi nam nữ này bị nhầm lẫn hay do không biết xấu hổ thế?", K.D. cho biết.

Cặp đôi 'nhấp nhô' liên tục, bị nghi 'mây mưa' trên giường bệnh khiến người xem đỏ mặt - Ảnh 3
...và thực hiện nhiều 'động tác lạ' khiến người xem đỏ mặt - Ảnh cắt từ clip

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên dân tình bắt gặp các cặp đôi thân mật trong bệnh viện. Trước đó, hình ảnh đôi nam nữ ôm ấp, sờ soạng nhau trên giường bệnh như đang ở chốn không người cũng khiến dân mạng dậy sóng.

Cặp đôi 'nhấp nhô' liên tục, bị nghi 'mây mưa' trên giường bệnh khiến người xem đỏ mặt - Ảnh 4

Cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm với nhau khiến người xung quanh 'gai mắt' - Ảnh: Facebook

Chàng trai vô tư ôm ấp vuốt ve bạn gái và hôn hít, dính lấy nhau như đang ở trong phòng chỉ có hai người. Trong khi xung quanh rất nhiều bệnh nhân đang đỏ mặt vì phải xem "phim tình cảm" bất đắc dĩ. Theo một số nguồn tin, đôi nam nữ trên đang là học sinh cấp 3. Hành động phản cảm của cả hai khiến nhiều người bức xúc.

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