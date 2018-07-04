Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi trùm chăn kín mít, thản nhiên thể hiện tình cảm trên giường bệnh khiến nhiều người bức xúc. Chủ nhân đoạn clip đăng kèm dòng trạng thái: "Nằm viện đau đớn không ngủ nổi các mom ạ. Đang tính up thêm phần 2 gay cấn".

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này nhận được vô số "gạch đá" từ cư dân mạng.

Hình ảnh trong clip cho thấy một cô gái (chủ nhân đoạn clip) đang quay cặp đôi từ vị trí tương đối xa nhưng người xem dễ dàng nhận thấy đôi nam nữ đang trùm chăn kín mít, thực hiện nhiều động tác giống như đang làm "chuyện ấy" trên giường bệnh. Đặc biệt, giữa các giường không hề có tấm màn ngăn cách, bất cứ ai cũng có thể chứng kiến cảnh tượng trên.

"Mặt dày quá đi mất, muốn làm gì thì về nhà riêng mà làm chứ đây là nơi công cộng, biết bao nhiêu người nhìn vào, thậm chí ở bệnh viện cũng có không ít trẻ em nữa", A.T. bình luận.

"Ý thức quá kém, thật sự không thể chấp nhận được. Nhìn cảnh này chỉ muốn chạy lại lật cái chăn ra xem họ có biết xấu hổ không", H.N. bày tỏ.

"Bệnh viện là nơi để người ta chữa bệnh chứ có phải nhà nghỉ đâu, đôi nam nữ này bị nhầm lẫn hay do không biết xấu hổ thế?", K.D. cho biết.

...và thực hiện nhiều 'động tác lạ' khiến người xem đỏ mặt - Ảnh cắt từ clip

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên dân tình bắt gặp các cặp đôi thân mật trong bệnh viện. Trước đó, hình ảnh đôi nam nữ ôm ấp, sờ soạng nhau trên giường bệnh như đang ở chốn không người cũng khiến dân mạng dậy sóng.

Cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm với nhau khiến người xung quanh 'gai mắt' - Ảnh: Facebook

Chàng trai vô tư ôm ấp vuốt ve bạn gái và hôn hít, dính lấy nhau như đang ở trong phòng chỉ có hai người. Trong khi xung quanh rất nhiều bệnh nhân đang đỏ mặt vì phải xem "phim tình cảm" bất đắc dĩ. Theo một số nguồn tin, đôi nam nữ trên đang là học sinh cấp 3. Hành động phản cảm của cả hai khiến nhiều người bức xúc.