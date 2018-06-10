Bị bắt quả tang đang 'mây mưa' với người yêu của bạn, thiếu nữ quỳ gối xin lỗi

Xã hội 10/06/2018 12:40

Sau khi bị bắt quả tang ở trong nhà nghỉ với người yêu của bạn cùng phòng, thiếu nữ quỳ gối xin lỗi.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ bắt quả tang người yêu và cô bạn cùng phòng ở cùng nhau trong tình trạng không mảnh vải che thân. Theo chủ nhân đoạn clip, sự việc xảy ra ở Tiên Lãng (Hải Phòng)

Clip: Bắt quả tang người yêu quan hệ với cô bạn chung phòng

Theo hình ảnh trong clip, cô gái trẻ tên D.T.N. bất ngờ xông vào nhà nghỉ và bắt gặp cảnh tượng người yêu đang ở cùng với cô bạn của mình trong tình trạng không mặc quần áo. 

Trong lúc T. và người yêu cãi vã to tiếng, cô bạn kia trùm mền kín người vội vã mặc đồ vào. Sau đó, T. quay sang cô bạn buông lời trách móc: "Tôi không hiểu sao chị em chung phòng với nhau mà chị làm như vậy được". Đặc biệt khi phát hiện hai chiếc "áo mưa" đã sử dụng bị vứt chỏng chơ trên sàn, T. càng bức xúc và chửi rủa lớn tiếng hơn. Lúc này, nam thanh niên được cho là người yêu của T. vội giằng lấy điện thoại để ngăn cản việc quay phim.

Bị bắt quả tang đang 'mây mưa' với người yêu của bạn, thiếu nữ quỳ gối xin lỗi - Ảnh 1
Đôi nam nữ bị bắt quả tang trong tình trạng không mảnh vải che thân - Ảnh: FBNV

Sau vụ việc ầm ĩ ở nhà nghỉ, tất cả đưa nhau về phòng trọ để giải quyết. Bị T. dọa đánh ghen, cô bạn cùng phòng kia liền quỳ gối xin lỗi.

Bị bắt quả tang đang 'mây mưa' với người yêu của bạn, thiếu nữ quỳ gối xin lỗi - Ảnh 2
Cô gái trẻ quỳ gối xin lỗi bạn cùng phòng - Ảnh: FBNV
Bị bắt quả tang đang 'mây mưa' với người yêu của bạn, thiếu nữ quỳ gối xin lỗi - Ảnh 3
Chân dung cô gái được cho là kẻ thứ ba - Ảnh: FBNV

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết đều chỉ trích hành động của cặp đôi trong clip, đồng thời khuyên cô người yêu nên ngừng chia sẻ mọi thứ lên mạng xã hội vì "vạch áo cho người xem lưng" cũng không hay ho gì.

Hiện vụ việc vẫn đang được cư dân mạng bình luận, chia sẻ cực nhiệt tình.

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