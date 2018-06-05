Người yêu của cô gái bị sát hại, phân xác phi tang: 'Bi kịch bắt nguồn từ tấm ảnh avatar Facebook'

Tin nóng 05/06/2018 15:22

Người yêu của cô gái bị tình cũ sát hại, phân xác phi tang cho biết, bi kịch bắt nguồn từ tấm ảnh avatar Facebook được đăng trước Tết nguyên đán 2017.

Hành vi giết người quá tàn ác khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót

Liên quan đến vụ cô gái trẻ bị người yêu cũ sát hại, phân xác mang đi phi tang xảy ra tại đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp (TPHCM) gây chấn động dư luận, bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai) đã khai nhận hành vi giết người.

Người yêu của cô gái bị sát hại, phân xác phi tang: 'Bi kịch bắt nguồn từ tấm ảnh avatar Facebook' - Ảnh 1
Đối tượng Vũ Ngọc Hiếu - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đêm trước hôm xảy ra án mạng, Hiếu hẹn một nhóm bạn trong đó có chị Đ.Y.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh) đi uống nước. Kết thúc buổi hẹn, Hiếu lấy cớ không có xe nên nhờ chị N. chở về nhà trọ mình.

Tại phòng trọ, Hiếu tiếp tục níu kéo tình cảm nhưng bị chị N. cự tuyệt. Trong lúc cự cãi, Hiếu siết cổ nạn nhân đến tử vong. Sau đó, Hiếu tiếp tục ngủ chung với thi thể khoảng 8 tiếng đồng hồ rồi mới ra tay chặt xác, phi tang.

Hiếu kéo thi thể vào nhà vệ sinh, phân xác thành nhiều phần rồi bỏ một phần vào tủ lạnh, phần còn lại bỏ vào túi nilon. Lúc này, gia đình nạn nhân đã trình báo việc mất tích với công an.

Hiếu bỏ thi thể vào thùng xốp rồi mang đến xã Thanh Phước (huyện Gò Dầu, Tây Ninh) gặp một người bạn tên Sang xin giúp đỡ. Tại đây, Hiếu gửi một số đồ đạc tại nhà Sang rồi chạy xe đi tìm địa điểm chôn xác.

Tuy nhiên, Sang ngửi thấy mùi hôi từ thùng xốp mà Hiếu gửi nên tò mò mở ra xem. Khi sờ vào một trong các túi nilon thấy có hình dạng giống chân người, Sang hốt hoảng báo công an.

Sau khi khám xét, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) phát hiện một số phần thi thể người cùng thẻ căn cước công dân, bằng lái xe, thẻ ATM mang tên chị Đ.Y.N. đang được gia đình báo mất tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ Vũ Ngọc Hiếu khi hắn đang ngồi tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Gò Dầu, sau đó di lí về TPHCM tiếp tục điều tra.

Người yêu hiện tại của nạn nhân gần như ngã quỵ sau vụ việc

Hôm nay (5/6), gia đình đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để đưa thi thể nạn nhân về nhà an táng. Ngồi thu mình trong góc nhà với vẻ mặt thất thần, anh B. (người yêu hiện tại của N.) cho biết bản thân không còn lời nào để có thể diễn tả hành vi mất nhân tính của Vũ Ngọc Hiếu.

Anh B. kể, cặp đôi quen nhau khoảng 1 năm trước, khi chị N. đã dứt khoát chia tay với Hiếu. Biết chị N. có người mới, Hiếu nhiều lần cầu xin được quay lại, thậm chí hỏi cưới nhưng chị N. không đồng ý vì đã hết tình cảm. Trước Tết nguyên đán 2017, anh B. và chị N. đăng ảnh tình cảm lên Facebook nhằm công khai mối quan hệ. Cũng từ đây, Hiếu nuôi ý định trả thù tình.

Người yêu của cô gái bị sát hại, phân xác phi tang: 'Bi kịch bắt nguồn từ tấm ảnh avatar Facebook' - Ảnh 2
Bức ảnh định mệnh khiến Vũ Ngọc Hiếu nuôi ý định trả thù người yêu cũ - Ảnh: FBNV

Thông tin thêm với phóng viên, anh B. cho biết chị N. chia tay Hiếu vì gã này lăng nhăng, lén lút quen người phụ nữ khác sau lưng chị. Thời gian cả hai còn là sinh viên, chị N. luôn chăm lo chu đáo cho người yêu chuyện ăn học nhưng Hiếu lại phản bội, không quý trọng người con gái bên cạnh mình.

Khi chị N. quyết tâm dứt tình, Hiếu tỏ ra hối hận và cầu xin được quay lại nhưng tất cả đã không thể cứu vãn được nữa. Chứng kiến người yêu cũ tình cảm bên người mới, lại có thông tin chị N. cuối năm sẽ kết hôn nên Hiếu ra tay sát hại theo cách vô cùng dã man.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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