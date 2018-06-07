Khánh đưa cô gái đang say khướt vào nhà nghỉ rồi dùng vũ lực khống chế, ép nạn nhân quan hệ tình dục.

Hôm nay (7/6), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phú Khánh (36 tuổi, trú tại tổ 20, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

Thấy cô gái mới quen uống rượu say mèm, Khánh chở cô vào nhà nghỉ rồi hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Theo điều tra ban đầu, tối 30/5/2018, chị Lê Thị L. (28 tuổi, trú tại Tiên Dương, huyện Đông Anh) cùng bạn là chị Lê Thị N. (22 tuổi, trú tại Vân Nội, huyện Đông Anh) đến một quán bia ở xóm Bãi, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh để nhậu.

Trong lúc ăn uống tại quán, nhóm của chị L. làm quen với Nguyễn Phú Khánh. Sau một hồi nhậu, hai cô gái đã quyết định nhập hội với nhóm của Khánh.

Đến khoảng 22 giờ 30, khi thấy chị L. say mèm, Nguyễn Phú Khánh đã đề nghị lấy xe máy để chở cô gái về nhà.

Thấy Khánh tỏ vẻ nhiệt tình, những người còn lại đồng ý để Khánh chở chị L. về.

Tuy nhiên, trên đường về, Khánh hiện nguyên hình là "yêu râu xanh" bằng việc chở chị L. vào nhà nghỉ M.H. trên địa bàn thị trấn Đông Anh. Tại đây, Khánh dùng vũ lực khống chế, ép chị L. quan hệ tình dục dù nạn nhân ra sức chống cự.

Sáng hôm sau, chị L. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Nhận được tin báo, công an huyện Đông Anh đã đến nhà nghỉ M.H. lấy lời khai các bên liên quan, đồng thời tiến hành giám định pháp y đối với chị Lê Thị L.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Clip lời khai của hung thủ sát hại, cưỡng hiếp nữ sinh trường điện ảnh: Hé lộ những tình tiết ghê rợn Đoạn clip hơn 15 phút ghi lại lời khai của hung thủ cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh viên trường sân khấu điện ảnh khiến người xem vô cùng phẫn nộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhau-voi-ban-moi-quen-say-khuot-co-gai-tre-bi-hiep-dam-trong-nha-nghi-285723.html