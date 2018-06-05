Vụ cô gái bị tình cũ sát hại, phân xác phi tang: Nước mắt đau xót, phẫn uất của người thân, bạn bè

Tin nóng 05/06/2018 17:19

Sáng nay, rất đông họ hàng, bạn bè và người dân địa phương đã đến nhà cô gái bị tình cũ sát hại, phân xác phi tang để chia sẻ, an ủi.

Liên quan đến vụ cô gái trẻ bị người yêu cũ sát hại, phân xác mang đi phi tang xảy ra tại đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp (TPHCM) gây chấn động dư luận, hôm nay (5/6), gia đình nạn nhân Đ.Y.N. (SN 1991, ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh) đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để đưa thi thể nạn nhân về nhà an táng.

Vụ cô gái bị tình cũ sát hại, phân xác phi tang: Nước mắt đau xót, phẫn uất của người thân, bạn bè - Ảnh 1
Gia đình chuẩn bị làm đám tang cho nạn nhân - Ảnh: Anh Thư

Sáng nay, rất đông họ hàng, bạn bè và người dân địa phương đã đến nhà chị N. để chia sẻ, an ủi. Mẹ nạn nhân tâm sự, tưởng chừng như bà đã khóc cạn nước mắt kể từ khi con mất tích đến lúc phát hiện con đã bị sát hại.

Theo gia đình, chị N. và nghi phạm Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai) quen nhau từ thời sinh viên. Trong thời gian này, chị N. luôn hỗ trợ hết mình cho người yêu ăn học. Tuy nhiên, khi phát hiện Hiếu lén lút quan hệ với người con gái khác, chị N. đã dứt khoát chia tay. Không ngờ Hiếu lại ôm hận, sát hại chị N. theo cách dã man như vậy.

Vụ cô gái bị tình cũ sát hại, phân xác phi tang: Nước mắt đau xót, phẫn uất của người thân, bạn bè - Ảnh 2
Mẹ nạn nhân khóc ngất, không thể tin con đã ra đi mãi mãi - Ảnh: Anh Thư

Ngồi góc nhà với vẻ mặt thẫn thờ là anh B. người yêu của chị N. Cả hai mới quen nhau gần đây, anh B. còn từng đi coi ngày để tính chuyện cưới xin vào cuối năm nay, không ngờ bi kịch lại ập đến quá đau đớn như thế.

Anh B. cho biết cả hai quen nhau khi chị N. chia tay Hiếu được vài tháng. Sau khi biết chị N. có người mới, Hiếu nhiều lần cầu xin được quay lại, thậm chí hỏi cưới nhưng chị N. không đồng ý vì đã hết tình cảm. Trước Tết Nguyên đán 2017, chị N. và anh B. công khai tình cảm và đăng ảnh lên mạng xã hội. Chính hành động này khiến Hiếu uất hận, nuôi kế hoạch trả thù.

Vụ cô gái bị tình cũ sát hại, phân xác phi tang: Nước mắt đau xót, phẫn uất của người thân, bạn bè - Ảnh 3
Người yêu của cô gái gần như ngã quỵ vì sốc - Ảnh: Anh Thư
Vụ cô gái bị tình cũ sát hại, phân xác phi tang: Nước mắt đau xót, phẫn uất của người thân, bạn bè - Ảnh 4
Thỉnh thoảng, người yêu cô gái lại ra cửa đứng ngóng xe đưa thi thể nạn nhân về, sau đó trở về võng nằm trong trạng thái đau buồn, u uất - Ảnh: Anh Thư

Chị H. (bạn cấp 3 của nạn nhân) chia sẻ, N. là cô gái rất xinh đẹp và dễ thương, ai gặp cũng phải quý mến. Nghe tin chị bị Hiếu sát hại, thậm chí hủy hoại cơ thể, bạn bè ai cũng phẫn uất, không thể tha thứ cho hành động tàn ác này.

Vụ cô gái bị tình cũ sát hại, phân xác phi tang: Nước mắt đau xót, phẫn uất của người thân, bạn bè - Ảnh 5
Bạn bè, người thân bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi quá đột ngột của nạn nhân. Chỉ cần nhắc đến hành động tàn nhẫn của hung thủ, ai nấy đều rơi nước mắt vì căm phẫn, bất lực - Ảnh: Anh Thư
Người yêu của cô gái bị sát hại, phân xác phi tang: 'Bi kịch bắt nguồn từ tấm ảnh avatar Facebook'

Người yêu của cô gái bị sát hại, phân xác phi tang: 'Bi kịch bắt nguồn từ tấm ảnh avatar Facebook'

Người yêu của cô gái bị tình cũ sát hại, phân xác phi tang cho biết, bi kịch bắt nguồn từ tấm ảnh avatar Facebook được đăng trước Tết nguyên đán 2017.

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