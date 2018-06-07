Clip lời khai của hung thủ sát hại, cưỡng hiếp nữ sinh trường điện ảnh: Hé lộ những tình tiết ghê rợn

Tin nóng 07/06/2018 12:20

Đoạn clip hơn 15 phút ghi lại lời khai của hung thủ cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh viên trường sân khấu điện ảnh khiến người xem vô cùng phẫn nộ.

Những ngày gần đây, vụ án nữ sinh trường ĐH Sân khấu Điện ảnh bị sát hại, cưỡng hiếp xảy ra tại nhà trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) khiến dư luận xã hội chấn động. Bước đầu, nghi phạm Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội khiến dư luận xã hội không khỏi căm phẫn, bất bình.

Clip: Lời khai máu lạnh của nghi phạm sát hại nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh

Ôm xác nạn nhân ngủ 9 tiếng đồng hồ

Tối 3/6, cô gái trẻ tên Đ.T.C.T. (SN 1995, ngụ quận Ba Đình, sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội) đến khu nhà trọ trên đường Nguyễn Phúc Lai xem phòng thì gặp Nguyễn Anh Tú. 

Clip lời khai của hung thủ sát hại, cưỡng hiếp nữ sinh trường điện ảnh: Hé lộ những tình tiết ghê rợn - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Anh Tú - Ảnh cắt từ clip

Khi hỏi thăm và biết T. định thuê trọ ở một mình, Tú nghĩ nữ sinh này ít bạn bè và không được gia đình quan tâm nên nảy sinh dục vọng. Lợi dụng lúc nữ sinh không để ý, hắn dùng viên gạch đập vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh rồi kéo vào phòng. 

Trong lúc Tú thực hiện hành vi đồi bại, T. đã kêu cứu và chống cự quyết liệt. Nghi phạm dùng viên gạch dưới chân giường đập liên tiếp vào đầu nạn nhân dẫn đến tử vong.

Dù biết nạn nhân đã chết, Tú vẫn tiếp tục nằm ôm thi thể ngủ đến sáng hôm sau vì "có thể đây là lần cuối cùng 'gần gũi' con gái nên muốn quan hệ nhiều lần".

Đổ rượu lên cơ thể và mồm thi thể để làm chậm quá trình phân hủy

Thức dậy vào sáng hôm sau, phát hiện cơ thể cô gái đã tím ngắt, tay chân cứng đờ, Tú lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Hắn chạy xe vòng quanh các đường phố, đến trưa trở lại phòng trọ mang theo bình xịt phòng và chai rượu.

Clip lời khai của hung thủ sát hại, cưỡng hiếp nữ sinh trường điện ảnh: Hé lộ những tình tiết ghê rợn - Ảnh 2
Nữ sinh bị sát hại - Ảnh: FBNV

Sau khi nghe mùi hôi thối từ cái xác bốc lên, Tú dùng bình xịt phòng để át mùi, bôi rượu vào thi thể và đổ rượu vào mồm nạn nhân để làm chậm quá trình phân hủy.

Chưa kịp đi đầu thú thì bị bắt

Chiều ngày 4/6, Tú nghe thông tin có người nhà cô gái đến tìm nên đối tượng đã khóa trái cửa phòng, đón taxi rời khỏi hiện trường. Tú đến đường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) uống bia và gọi điện thoại cho bố mình kể lại toàn bộ sự việc. Tiếp đó, đối tượng ngồi chờ người thân đưa đến cơ quan công an xin đầu thú. Tuy nhiên, đúng lúc này lực lượng cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ.

Nghi phạm từng là giảng viên Học viên ITPlus

Nguyễn Anh Tú học ngành thiết kế đồ họa tại đại học FPT. Sau đó, Tú làm giảng viên tự do tại nhiều công ty về thiết kế. Trước thời điểm gây án, Nguyễn Anh Tú là thỉnh giảng thử việc tại Học viện ITPlus.

Clip lời khai của hung thủ sát hại, cưỡng hiếp nữ sinh trường điện ảnh: Hé lộ những tình tiết ghê rợn - Ảnh 3
Trang cá nhân của nghi phạm - Ảnh chụp màn hình

Ông Hoàng Văn Thắng – Giám đốc ITPlus cho biết, Tú mới thử việc tại học viện được khoảng 2 tháng, đến ngày 30/5 thì chấm dứt hợp đồng vì Tú không đáp ứng được công việc, đối tượng chỉ lên lớp 1 buổi/tuần.

Trong quá trình làm việc tại học viện, Tú không có biểu hiện gì bất thường và được mọi người đánh giá là hòa đồng, thân thiện. Sau khi Tú nghỉ việc được 4 ngày thì xảy ra vụ án khiến mọi người vô cùng sững sờ.

Như đã đưa tin, chiều ngày 4/6, người dân phát hiện thi thể một cô gái trẻ tại tầng 3 khu trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là Đặng Thị Cẩm T. (SN 1993, học Đại học Sân khấu Điện ảnh). Nghi phạm gây án là Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội)

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Tú khai vào tối 3/6, khi nhìn thấy Đặng Thị Cẩm T. có ý định hỏi thuê phòng, hắn nảy sinh dục vọng nên dùng gạch đập đầu nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn hành vi thú tính, Tú ngủ qua đêm tại hiện trường, đến khoảng 14h30 ngày 4/6, hắn ta lấy ví nạn nhân rời khỏi hiện trường và sau đó bị bắt giữ ở quận Cầu Giấy.

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